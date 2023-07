Scuola elementare gratuita del Teatro: cos'è, chi sono i docenti e come candidarsi. Tutte le info

La Scuola elementare del Teatro è un progetto di arte e condivisione a partecipazione gratuita, un luogo di ricerca e formazione permanente, un laboratorio produttivo, una rete di cooperazione, che per l'anno accademico 2023/2024 si rinnova con il sostegno del Teatro Nazionale e del Trianon Viviani. La Scuola è articolata in 5 cicli laboratoriali interdipendenti - Vocazione, Officina, Ricerca e creazione, Corpo unico, Orchestr?a - nei quali si allena l’autonomia creativa entrando progressivamente nel processo pedagogico. I laboratori si svolgeranno presso Trianon Viviani, San Ferdinando e Asilo, sotto la direzione di Davide Iodice,

La platea privilegiata della Scuola è quella con disagio economico e sociale e con disabilità fisica e intellettiva.

I docenti

Maestri del nuovo anno accademico sono Chiara Alborino, Fabio Cocifoglia, Annalisa D’Amato, Adriana Follieri, Antonio Fraioli, Liia Gusein-Zade, Davide Iodice, Francesco Paolo Manna, Fabio Pisano, Luca Saccoia; alle guide e tutor Giorgio Albero, Annalisa Arbolino, Danilo Blaquier, Antonia Cerullo, Veronica D’Elia, Lana Lemberg, Mara Merullo, Monica Palomby, Livia Passeretta, Tonia Persico, Annamaria Prisco, Eleonora Ricciardi, Francesca Sarnataro, Ilaria Scarano, Ester Tatangelo, Jurij Tognaccini, Ilaria Toralbo. Coordinamento organizzativo di Chiara Alborino, Veronica D’Elia, Monica Palomby, Eleonora Ricciardi.

La scuola

La Scuola elementare del Teatro nasce nel 2013 dall’incontro tra Giuseppe Cafarella, presidente dell’associazione FORGAT ODV, e il regista Davide Iodice, che condividono il bisogno di realizzare un progetto di pedagogia sociale in grado di offrire opportunità di inclusione e di crescita personale a fasce svantaggiate. Nel 2020 le allieve e gli allievi storici del progetto si sono costituite/i in Associazione di Promozione Sociale assumendosi la responsabilità diretta della cura e degli sviluppi dell’intero progetto e della titolarità della metodologia su cui si sono formate/i.

Per l'anno 2023/24 la Scuola è sostenuta e accolta dal Teatro di Napoli -Teatro Nazionale, Teatro Trianon Viviani, Forgat ODV, l’Asilo-Comunità di lavoratori e lavoratrici dell’arte, della cultura e dello spettacolo e da Interno 5. Si sviluppa in diversi luoghi della città moltiplicando le sue pratiche di formazione, creatività, cooperazione, socialità.

I cicli laboratoriali

Vocazione - il teatro come conoscenza: Obiettivo del percorso è riconoscere, rivelare e far emergere vocazione, talento, linguaggi, natura, attitudini e necessità espressive e relazionali. È dedicato a persone che, al di là dell’abilità e dell’appartenenza a una determinata categoria artistica, siano dotate di una forte motivazione e intendano esplorare la propria espressività. Accoglie persone con disabilità fisica e intellettiva garantendo una formazione teatrale rispettosa delle specificità di ciascuna/o.

Officina - il teatro come artigianato: La pratica laboratoriale accompagna il processo creativo sia sul piano drammaturgico che compositivo; mette in relazione lavoratori e lavoratrici delle arti della scena ponendo le basi per la costruzione di una rete. È aperto a gruppi informali o compagnie che intendono sviluppare un proprio progetto teatrale e a artirste/i che desiderano approfondire la loro conoscenza nel campo della drammaturgia, della scrittura scenica e della regia teatrale. La supervisione è a cura di Davide Iodice, la guida drammaturgica di Fabio Pisano.

Ricerca e creazione: la composizione scenica come studio sull'umanità: Laboratorio di alta formazione incentrato sulla scrittura scenica e la creazione, è curato da Davide Iodice. Si sviluppa a partire da tematiche specifiche e diverse di anno in anno. È dedicato a performer professioniste/i. Quest’anno il ciclo sarà articolato in due masterclass distinte e un residenza intensiva.

Corpo unico: la danza come linguaggio universale: Al centro la relazione che si stabilisce tra sé e le altre/gli altri, riscoprendo le infinite possibilità espressive che ogni essere umano possiede e individuando una prassi che riveli il “non verbale” come efficace mezzo di comunicazione. Obiettivo del percorso è dare alle/ai partecipanti gli elementi di base per ritrovare la libertà del proprio movimento e instaurare una relazione cosciente e responsabile nei confronti di se stesse/i e delle altre/degli altri. Il ciclo è condotto da Chiara Alborino e Liia Gusein-Zade, performers, trainers e coreografe. Accoglie persone con disabilità fisica e intellettiva eventualmente accompagnate da un familiare o tutor personale, e chiunque voglia sperimentarsi nella danza e nel movimento espressivo.

Orchestrìa: la musica d'insieme come relazione sociale: E' un progetto speciale F.O.R.G.A.T. per i 10 anni della Scuola attraverso il quale si intende favorire l’ampliamento dell’offerta formativa del Conservatorio Popolare, ideando, promuovendo e finanziando un progetto sperimentale dedicato alla musica, da sempre uno dei campi d’elezione dell’associazione partner della Scuola. Obiettivi del progetto sono l’alta formazione aperta a tutte e tutti, su musica, ritmo e voce, e la creazione di un’orchestra eterogenea volta ad incoraggiare l’aggregazione e la solidarietà. Dedicato prioritariamente a persone con disabilità fisica e intellettiva, e a soggetti socialmente fragili, accoglie chiunque abbia una vocazione musicale: chi è alla prima esperienza, chi ha una competenza di base, musiciste e musicisti (professionisti e non) con il desiderio di sperimentarsi. È a cura dei Maestri Francesco Paolo Manna e Antonio Fraioli, assieme a maestri/e esperti nel campo della musica e della vocalità, con l'affiancamento dell'équipe pedagogica della Scuola.

Come candidarsi

Vocazione è aperto a un massimo di 30 persone, di cui sei con disabilità fisica e intellettiva, a partire dai 18 anni d’età. Può fare domanda di partecipazione chi non ha mai frequentato questo ciclo formativo o ne fa parte da massimo 2 anni. Per candidarsi inviare una email a scelte.vocazione@gmail.com contenente una breve nota biografica (completo di dati anagrafici, recapito telefonico e indirizzo mail) e una lettera motivazionale in formato libero (testo, video, audio, canzone, etc.). Si terrà il sabato dalle ore 15.00 alle ore 19.00, periodo ottobre 2023 - maggio 2024.

Officina è aperto a un massimo di 3 progetti. Sono esclusi i monologhi in senso stretto e quei progetti che non mettono in campo un lavoro d’équipe. Può fare domanda di partecipazione chi non ha mai frequentato questo ciclo. Per candidarsi inviare una mail a scelte.officina@gmail.com contenente una breve nota biografica del gruppo proponente (completo di dati anagrafici, recapito telefonico e indirizzo email) e l’idea progettuale del lavoro (a cui è possibile allegare contenuti audiovisivi, foto e/o altro che esplicitano al meglio la natura del progetto). Chi non ha un progetto ed è interessato/a allo studio della regia e

drammaturgia, può inviare solo curriculum e lettera motivazionale. Si terrà il giovedì dalle ore 10:00 alle ore 14:00, periodo novembre 2023 - maggio 2024.

Ricerca è aperto a un massimo di 20 partecipanti, divisi in due sessioni: gennaio/febbraio e marzo/aprile. Ciascuna sessione prevede un incontro settimanale a frequenza obbligatoria. Al termine delle due sessioni i due gruppi verranno riuniti per una residenza intensiva che si svolgerà a maggio. Possono fare richiesta performer professioniste/i. Per candidarsi inviare una mail a scelte.ricerca@gmail.com contenente il curriculum vitae e una lettera motivazionale in formato libero. La prima sessione si tiene nel periodo gennaio/febbraio 2024, la seconda marzo/aprile 2024, il mercoledì dalle 10:00 alle 14:00 e residenza intensiva dal 21 al 31maggio 2024

Corpo unico è aperto a un massimo di 25 partecipanti,di cui 5 con disabilità fisica e intellettiva, a partire dai 18 anni d’età. Per candidarsi inviare una email a scelte.corpounico@gmail.com contenente una breve nota biografica (completa di dati anagrafici, recapito telefonico e indirizzo mail) e una lettera motivazionale in formato libero (testo, video, audio, canzone, etc). Si terrà il sabato dalle ore 10:30 alle ore 13:30, periodo ottobre 2023 - maggio 2024

Orchestrìa è aperto a un massimo di 20 partecipanti a partire dai 18 anni di età, e accoglie anche persone con disabilità fisica e intellettiva. Può fare richiesta chi ha vocazione musicale, chi ha una competenza di base o è musicista professionista. Per candidarsi inviare una mail a scelte.orchestria@gmail.com contenente il curriculum vitae e una lettera motivazionale in formato libero o un video/audio in cui sia espressa la propria musicalità. Si terrà il martedì dalle ore 10:00 alle ore 14:00, periodo ottobre 2023 - aprile 2024.

Le candidature devono pervenire attraverso mail agli indirizzi indicati entro e non oltre il 15 settembre 2023

Le attività della Scuola sono gratuite ma è necessaria una quota associativa di 10 euro che coprirà le spese assicurative e permetterà di usufruire delle convenzioni con i teatri.