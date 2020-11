Mascherine chirurgiche Made in Italy e KN95: ecco dove acquistarle scontate

Quando usare la mascherina

La mascherina è il nostro più prezioso alleato contro il Coronavirus e con il nuovo dpcm è obbligatoria praticamente in tutti i momenti della vita sociale consentita: sui mezzi del trasporto pubblico, nei negozi, nei luoghi di lavoro e nei luoghi chiusi accessibili al pubblico ma anche all'aperto per gli spostamenti per strada. E' dunque evidente l'importanza di scegliere il dispositivo più adatto alle specifiche esigenze.

I diversi tipi di mascherine

Non tutte le mascherine proteggono allo stesso modo. In particolare esistono:

Mascherine semplici, a uso igienico: utilizzate in alcuni contesti aziendali o industriali, sono un prodotto generico, non previsto per l’utilizzo sanitario e quindi non sottoposto alle stesse norme delle mascherine chirurgiche o dei filtranti facciali. Mascherine chirurgiche Tipo II per uso medico: sono composte da tre strati di tessuto-non-tessuto (TNT) plissettato che si indossano sul volto grazie a elastici o lacci. Questo tipo di dispositivo deve rispettare determinati requisiti tecnici e passare alcuni test specifici per verificare se la mascherina proteggechi la indossa da possibili contatti con liquidi/aerosol potenzialmente contaminati.Questa tipologia è adatta per ridurre l'emissione di agenti Infettivi dal naso e dalla bocca di un portatore asintomatico o di un paziente con sintomi clinici e si tratta di mascherine che hanno un potere filtrante BFE ≥ 98% e sono certificate a livello europeo e conformi alla norma UNI EN 14683:2019. Mascherine filtranti facciali per la protezione individuale (FFP) o l'equivalente KN95: Sono i veri e propri dispositivi di protezione individuale e, per questo, devono rispettare una normativa rigorosa che ne certifica la capacità di bloccare il passaggio di particelle di dimensioni estremamente piccole, evitando la contaminazione da aerosol e fumi pericolosi.La loro efficacia filtrante viene indicata con sigle FF da P1 a P3 a seconda della capacità - crescente - di protezione. In ambito sanitario, in particolare, vengono usate le FFP2 e le FFP3 che hanno un’efficacia filtrante rispettivamente del 94% e del 99% e sono le più indicate per bloccare i virus.

Il tipo monouso deve essere gettato dopo un turno di utilizzo o dopo un determinato numero di ore.

Attenzione: qualsiasi mascherina si indossi, è sempre indispensabile non abbassare mai il livello di guardia e rispettare tutte le norme igieniche previste per contrastare la diffusione del coronavirus, come lavarsi spesso le mani, tossire e starnutire nell'incavo del gomito, soffiarsi il naso usando fazzoletti monouso.

Dove acquistare mascherine a prezzi convenienti

Come togliere le mascherine

Anche su questo punto è necessario fare chiarezza:

innanzitutto le mascherine, di qualsiasi tipo, vanno maneggiarte solo dagli elastici e mai dalla parte anteriore, su cui potrebbe essere presente il virus. quando si tolgono, va poi tenuta nella giusta considerazione la possibilità che siano contaminate: dunque non vanno assolutamente tolte in cucina o camera da letto. Meglio scegliere una "zona di decontaminazione" all'ingresso della casa, e predisporre un apposito sostegno su cui lasciare il dispositivo se riutilizzabile, ovvero un contenitore richiudibile in cui gettarlo assieme ad eventuali guanti monouso.

Come disinfettare le Mascherine

É importante anche igienizzare le mascherine con prodotti specifici, soluzioni idroalcoliche che agiscono rapidamente e possono essere utilizzate su tutti i tipi di mascherine sia quelle chirurgiche che quelle riutilizzabili così da evitare il continuo acquisto di questi dispositivi e costi esorbitanti.

Eseguire la sanificazione delle mascherine è semplice e veloce. Bisogna prima di tutto lavarsi bene le mani, togliere la mascherina dagli elastici evitando di toccarla e riporla su una superficie disinfettata.

A questo punto procedete spruzzando lo spray disinfettante con il 70% di alcol su tutta la superficie, elastici compresi, senza eccedere con il prodotto. Lasciate asciugare per 30 minuti e successivamente riponete le mascherine igienizzate in una busta ermetica di plastica che saranno pronte ad un nuovo uso.