Per semplificare la procedura di rinnovo e consegna dell’abbonamento, anche quest’anno il titolo di viaggio sarà in formato digitale, da scaricare direttamente sul telefono degli studenti attraverso l’APP "Unicocampania".

Finanziata dalla Regione Campania, la campagna garantisce per il sesto anno scolastico consecutivo la possibilità agli studenti campani di un abbonamento gratuito per il percorso casa/scuola/università utilizzando tutti i mezzi del trasporto pubblico campano.

Parte la campagna di sottoscrizione per gli abbonamenti gratuiti al servizio di trasporto pubblico, riservati agli studenti.

Da casa a scuola o all'università utilizzando gratuitamente tutti i mezzi del trasporto pubblico campano. Termini e requisiti per presentare la richiesta

Trasporti: a Napoli e in Campania abbonamento gratuito per studenti. Le info per ottenerlo