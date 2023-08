Agosto: aperture alternate per gli uffici postali a Napoli. Il calendario

Una nota informa che Poste Italiane garantirà i servizi ai cittadini anche nel mese di agosto. Le 72 sedi del comune di Napoli osserveranno un calendario di aperture alternate:

i 32 grandi uffici che abitualmente sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35, in questo periodo rimarranno operativi tutti i giorni al mattino, rispettando solo di pomeriggio un calendario alternato per consentire ai cittadini napoletani di effettuare operazioni anche durante le ore antimeridiane.

i restanti 40 uffici postali si alterneranno nelle aperture mattutine solo dal 14 al 26 agosto.

Faranno eccezione le sedi di via Nuova Poggioreale e via Suarez, i cui orari non subiranno modifiche neanche nei giorni centrali di agosto.

"A Napoli, dunque - spiega Poste Italiane - sarà sempre possibile trovare un ufficio postale aperto", ricordando che in ogni caso per il prelievo di denaro contante e numerose altre operazioni come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le ricariche telefoniche e di carte PostePay, interrogazioni su saldo e lista movimenti, i cittadini potranno utilizzare anche i 255 Atm Postamat, di cui 87 dislocati presso le 72 sedi cittadine, in funzione 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. Sono disponibili inoltre i servizi online per l’invio di corrispondenza e pacchi, il pagamento di bollettini, la gestione del conto corrente, e molte altre attività.