Golfo di Napoli: l'allerta della Guardia Costiera

Massima allerta e attenzione nel Golfo di Napoli dopo il tragico incidente costato la vita alla giovane ricercatrice Cristina Frazzica.

Mentre aumentano i controlli, la Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia guidata dal comandante Rosamarina Sardella ha lanciato Mare sicuro 2024, un'apposita campagna di sensibilizzazione per ricordare le regole fondamentali per non mettere a rischio la propria vita e quella degli altri andando a mare. Eccole:

Andare a mare e per mare

Chi si appresta ad intraprendere la navigazione con un mezzo nautico da diporto, deve ricordare che la navigazione sicura comincia in banchina, pertanto, prima di uscire in mare, va opportunamente pianificata la propria rotta e la quantità di carburante da imbarcare per coprire la distanza prevista, non dimenticando di considerare anche eventuali imprevisti, sempre possibili in mare.

Vanno controllate le dotazioni di sicurezza presenti a bordo in relazione alla navigazione che si vuole affrontare, e va controllato lo stato di efficienza del mezzo prima di intraprendere la navigazione. Se l’imbarcazione è stata ferma per lungo tempo infatti, è opportuno far effettuare un serio ed accurato controllo circa il funzionamento del motore e di tutte le ulteriori apparecchiature di bordo.

Per non correre rischi (e non incorrere in sanzioni) è inoltre fondamentale non superare il numero di persone trasportabili e tenersi sempre informati sulle condizioni meteo in atto, nonché sulla presenza di eventuali ostacoli alla navigazione come scogli semiaffioranti, secche, correnti particolari, etc.. nella zona in cui si intende dirigersi.

Limiti di distanza e velocità

Importante - ricorda la Capitaneria di Porto stabiese - è conoscere il contenuto delle Ordinanze emanate dalla locale Capitaneria di porto, in modo da aver conoscenza e coscienza dei limiti di distanza dalla costa e di velocità stabilite. Spesso infatti - si avvisa - gli incidenti in mare sono dovuti a condotte nautiche distratte e non rispettose delle regole o dei divieti imposti.

In particolare mai navigare in zone dedicate alla balneazione, sotto costa, oppure a meno di 100 metri di distanza dal segnalamento indicante la presenza di subacquei in immersione.

Ai bagnanti si raccomanda in generale prudenza e buon senso nel vivere il mare: va prestata molta attenzione a mantenersi nei limiti delle acque di balneazione, segnalate dalla presenza di boe, e non eccedere le proprie capacità natatorie o le proprie condizioni fisiche.

È opportuno, inoltre, non allontanarsi troppo dalla costa se si usano piccoli natanti da spiaggia come materassini, canotti gonfiabili, canoe o kayak, pedalò, stand up paddle, etc., ed evitare di tuffarsi in acque a basso fondale o dalle scogliere.

Anche i bagnanti devono conoscere e rispettare le Ordinanze vigenti emanate dal Comune di riferimento per quanto riguarda gli usi delle spiagge e quelle emanate dalla competente Capitaneria di porto per quanto riguarda la sicurezza in mare ai fini della balneazione e della navigazione.

Da Castellammare a Positano

Durante il periodo estivo, la Guardia Costiera di Castellamare di Stabia svolge una intensa e quotidiana attività di vigilanza e controllo grazie agli uomini ed alle donne dalla locale Capitaneria di Porto e dai suoi Uffici Marittimi dipendenti. L'attività si svolge lungo il tratto di costa, ed il prospiciente specchio acqueo, che va da Castellammare di Stabia sino ai confini con Positano.

Il personale della Guardia Costiera è presente sul territorio a beneficio dello svolgimento sereno e sicuro delle attività balneari e diportistiche, privilegiando una funzione preventiva ove possibile e, se necessario, procedendo anche a censurare e reprimere quelle condotte illecite e quei comportamenti irresponsabili, che rischiano di causare incidenti anche gravi, mettendo in pericolo la sicurezza di bagnanti e diportisti.

Aree marine protette

Il personale della Guardia Costiera è particolarmente attento al rispetto delle norme di navigazione nell’Area Marina Protetta Punta Campanella, che si estende dal Capo di Sorrento fino quasi a Positano. Si tratta di una zona di mare molto estesa e molto frequentata da imbarcazioni per la bellezza della costa e delle sue insenature, ma le cui regole sono poste a tutela dell’ambiente marino e costiero e vanno inderogabilmente rispettate per tutelarne la conservazione.

Le zone di mare ricomprese nell’AMP di Punta Campanella si differenziano a seconda del diverso grado di tutela in: zona A, B o C ciascuna sottoposta ad un diverso regime di conservazione. Le regole dell’Area Marina Protetta sono riportate nel locale Regolamento del Parco.

A titolo di esempio: è vietato l’utilizzo di moto d’acqua o mezzi simili, oppure la pratica dello sci nautico o di altri sport acquatici simili. Nelle zone (B e C) dove è consentita la navigazione a motore, la velocità deve essere mantenuta al massimo a 5 nodi in alcune zone, e non deve superare i 10 nodi in altre zone. L’accesso alle grotte è consentito solo ai natanti a remi con protezioni morbide delle fiancate. È sempre vietato lo sversamento di qualunque tipo di rifiuto in mare.

Il numero per le emergenze

L’obiettivo della Guardia Costiera è quello di consentire agli utenti del mare una fruizione serena ed ordinata delle bellezze della costiera e della penisola sorrentina. In questo senso, la prevenzione parte dalla collaborazione di tutti e dall’applicazione anche di semplici condotte di buon senso, sia per chi sceglie di stare in spiaggia o sulla costa, sia per chi decide di prendere il mare con una unità da diporto.

Si ricorda, infine che, in caso di emergenze in mare, il Numero Blu 1530 è disponibile 24h su 24, gratuito sia dai cellulari che da rete fissa.