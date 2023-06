Campi scuola estivi gratuiti della Protezione Civile: tutte le info per partecipare

Aperte le iscrizioni per l'estate 2023 ai campi scuola gratuiti finanziati dalla Protezione Civile della Regione Campania nell'ambito dell'iniziativa "Anch'io sono la Protezione Civile", promossa dal Dipartimento Nazionale.

Cosa sapere

I campi scuola sono destinati ai ragazzi di età compresa tra i 10 e i 16 anni. La durata prevista è di una settimana. Il programma prevede attività ludico-ricreative finalizzate all'apprendimento delle best practices di protezione civile.

Tra gli obiettivi dei campi scuola, la diffusione della cultura del rispetto del territorio, la tutela del patrimonio boschivo e naturalistico, la sensibilizzazione dei più giovani rispetto alle misure di autoprotezione, ma anche l'accrescimento della consapevolezza nei ragazzi (e nelle comunità) circa il valore civico di una cittadinanza attiva e della conoscenza delle attività della protezione civile come strumenti utili alla sicurezza del cittadino.

I Campi Scuola sono gratuiti.

Le modalità per l'adesione dei ragazzi ai campi scuola e la specifica fascia d’età sono stabilite da ciascuna organizzazione di volontariato. Quest'anno la Regione Campania ha finanziato le attività con oltre 150mila euro per assicurare un'ampia copertura territoriale. Di seguito, per l'area metropolitana, associazione per associazione, le modalità per la preiscrizione che sarà possibile fino ad esaurimento dei posti disponibili.

1. Coordinamento territoriale Area Vesuviana "Vesuvius"?

dove: Massa di Somma? (NA)?? - via Gennaro Paparo -

periodo: agosto, ?dal 7/8 al 13/8??

Tel. 081 620 42 37 mail: campiscuola@ protezionecivilemassadisomma. it

2. Protezione civile Falco OdV - Coordinamento Volontari Campania (CVC)?

3. C.O.N.I.T.A.?

dove: Scampia, VIII Municipalità - Raggio di Sole?

periodo: settembre, dal ?04/9 al 10/9?

età: 10-16 anni

mail: gaetano-staff-coip@virgilio.it tel. 349.2320824

4. Croce Rossa di Ercolano COMITATO CRI - Coordinamento Croce Rossa regionale?

dove: Ercolano (?NA) - ?IC 3 Circolo Antonio De Curtis?

periodo: luglio, dal ?24/7 al 30/7?

età: 12-16 anni

ercolano@cri.it

5. AsVola Arzano?

dove: Arzano (?NA) - via Volpicelli 6

periodo: luglio, dal ?4/7 al 9/7?

età: 10-16 anni

tel. 389.5814888 mail: asvola@alice.it

6. Le Aquile di Casoria?

dove: Casoria (?NA) - Palazzetto dello Sport?, via Michelangelo, 16

periodo: luglio, dal ?4/7 al 9/7?

età: 10-16 anni?

Preiscrizione tramite web poi consegna a mano presso la sede operativa o con pec leaquile_casoria@pec. it oppure con email leaquile_casoria@libero.it . Info: 0815406532 / 3939718371 (Sala operativa) o canali social.

7. R.O.S.S. - Reparto Operativo Soccorso Stabia?

dove: Castellammare di Stabia (?NA), via degli Ippocastani 9

periodo: agosto?, dal 21/8 al 27/8?

età: 10-13 anni?

Iscrizione a mano, presso la sede operativa oppure con pec: ross@ protezionecivile-pec.it oppure con email rossprotezionecivile@libero.it. Info: canali social o al numero della Sala Operativa 081.3504346

8. La Gazzella OdV Coordinamento Calcara?

dove: Palma Campania (?NA), via Lauri Palma Campania?

periodo: luglio?10/7 al 16/7?

età: 10-16 anni

Per info: 3471152121 / 392.4690540. E-mail: eventi@lagazzella.org sito: www.lagazzella.org

9. Protezione Civile New Emergency?

dove: Santa Maria la Carità (?NA)

periodo: agosto, dal ?21/8 al 27/8?

età: 10-13 anni

Iscrizione a mano presso la sede operativa oppure con Pec: protezionecivilenewem ergency@pec.com oppure con e-mail: protezionecivileneweme rgency@gmail.com - informazioni sia sui canali social che al numero 333.1442285

10. ANVVFC Cardito?

dove: Cardito (?NA), Scuola Media Polo Galileo Galilei Area Capetti Sportivi?

periodo: luglio, dal ?10/7 al 15/7?

età: 10-16 anni

081.19317244 E-mail: cardito@anvvfc.it

11. Nucleo Operativo Soccorso?

dove: Gragnano (?NA) - cia degli Ippocastani 9 - Castellammare?

periodo: luglio, dal ?24/7 al 30/7?

età: 10-13 anni

E-mail: nos.protezionecivile@ libero.It - Informazioni al numero: 334.2448736/339. 6317176

12. Gruppo Comunale Atena Gragnano?

dove: Gragnano (?NA), via Petrelloni 1

periodo: agosto - settembre, dal ?30/8 al 3/9?

età: 10-13 anni

consegna a mano al protocollo del comune e la PEC protezionecivile@pec.comune. gragnano.na.it - info: 0818732538/646

13. Gruppo Comunale San Giorgio a Cremano?

dove: San Giorgio a Cremano (?NA?)

periodo: luglio, dal ?10/7 al 14/7?

età: 10-13 anni?

E-mail: Protezione civile regagiorgia00@gmail.com tel.0815654742/ 0815654735

14. La Salamandra Coord. E. Calcara?

dove: Marigliano (?NA), ?Base Letizia via Vasca

periodo: luglio, dal ?17/7 al 21/7?

età: 10-13 anni

Per concordare un appuntamento per la compilazione della richiesta, liberatoria e problematiche personali: Telefono: 338.3142102 - E-mail: lasalamandra-na@hotmail.it

15. CRI Napoli - Coordinamento Croce Rossa regionale?

dove: Napoli, ?San Giovanni a Teduccio n. 45?

periodo: agosto, dal ?01/8 al 5/8?

età: 10-13 anni

Iscrizione tramite Google moduli oppure Iscrizione cartacea presso Sede.

Per maggiori informazioni: Segreteria Campo: 349.6458100 - E-mail: campo-anchiosonolapc@ crinapoli.cloud - Sito web: www.crinapoli.it

16. Gruppo Comunale Pimonte