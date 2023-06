Lotta alle blatte: la Asl Napoli 1 Centro annuncia il calendario degli interventi

Nuovo programma di disinfestazione, deblattizzazione e derattizzazione per Napoli, Anancapri e Capri. «Attraverso una cordata di imprese che hanno presentato l’offerta tecnico-qualitativa più vantaggiosa mettiamo in campo un impegno enorme per migliorare l’igiene - e di conseguenza la vivibilità - urbana", annuncia il direttore generale dell'Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva. Il programma comprenderà interventi programmati, capillari e integrati di derattizzazione e monitoraggio (DR), disinfestazione anti larvale (DSL), disinfestazione adulticida (DSA), deblattizzazione delle reti fognarie comunali (DB), deblattizzazione delle reti fognarie delle strutture sanitarie (DBS), disinfestazione dei favi vespidi (DSV) e ancora, disinfezione delle aree urbane pubbliche (DF), disinfezione delle scuole pubbliche (DFS) e disinfezione post elettorale dei plessi elettorali (DFE).

"Un lavoro che i cittadini potranno apprezzare nella vita di tutti i giorni e che farà la differenza rispetto al passato non solo nella qualità ma anche nei tempi di intervento - tiene a sottolineare Verdoliva – Noi stessi provvederemo a comunicare il calendario degli interventi e dei territori interessati dalla bonifica a partire dal mese di giugno. Inoltre, sarà sempre possibile verificare il programma degli interventi che saranno pubblicizzati di volta in volta sui social media dell’ASL Napoli 1 Centro e dei Comuni interessati".

Il Controllo di Qualità del Servizio e del rispetto del Capitolato prestazionale è affidato all’Unità Operativa di Igiene e Sanità Pubblica incardinata nel Dipartimento di Prevenzione aziendale.

Per il mese di giugno questo il calendario previsto per le operazioni:

CALENDARIO

•ZONA OPERATIVA I………...coincidente con il territorio del Distretto Sanitario di base 24

Chiaia, Posillipo, San Ferdinando

derattizzazione

1° Ciclo di derattizzazione………………………………... 05-09 giugno 2023

disinfestazione

1° Ciclo di disinfestazione larvicida……………………….05-09 giugno 2023

1° Ciclo di disinfestazione adulticida……………………...12-16 giugno 2023

2° Ciclo di disinfestazione larvicida……………………….19-23 giugno 2023

2° Ciclo di disinfestazione adulticida…………..………….26-30 giugno 2023

deblattizzazione

1° Ciclo di deblattizzazione territoriale……………………12-16 giugno 2023

1° Ciclo di deblattizzazione strutture socio-sanitarie……...19-23 giugno 2023

2° Ciclo di deblattizzazione territoriale……………………26-30 giugno 2023

•ZONA OPERATIVA II………. coincidente con il territorio del Distretto Sanitario di base 31

Avvocata, Montecalvario, Mercato, Pendino, Porto, S.Giuseppe

derattizzazione

1° Ciclo di derattizzazione………………………………... 05-09 giugno 2023

disinfestazione

1° Ciclo di disinfestazione larvicida……………………….05-09 giugno 2023

1° Ciclo di disinfestazione adulticida……………………...12-16 giugno 2023

2° Ciclo di disinfestazione larvicida……………………….19-23 giugno 2023

2° Ciclo di disinfestazione adulticida……..……………….26-30 giugno 2023

deblattizzazione

1° Ciclo di deblattizzazione territoriale……………………12-16 giugno 2023

1° Ciclo di deblattizzazione strutture socio-sanitarie……...19-23 giugno 2023

2° Ciclo di deblattizzazione territoriale……………………26-30 giugno 2023

•ZONA OPERATIVA III………coincidente con il territorio del Distretto Sanitario di base 29

Stella, San Carlo all’Arena

derattizzazione

1° Ciclo di derattizzazione………………………………... 05-09 giugno 2023

disinfestazione

1° Ciclo di disinfestazione larvicida……………………….05-09 giugno 2023

1° Ciclo di disinfestazione adulticida……………………...12-16 giugno 2023

2° Ciclo di disinfestazione larvicida……………………….19-23 giugno 2023

2° Ciclo di disinfestazione adulticida……..……………….26-30 giugno 2023

deblattizzazione

1° Ciclo di deblattizzazione territoriale……………………12-16 giugno 2023

1° Ciclo di deblattizzazione strutture socio-sanitarie……...19-23 giugno 2023

2° Ciclo di deblattizzazione territoriale……………………26-30 giugno 2023

•ZONA OPERATIVA IV………coincidente con il territorio del Distretto Sanitario di base 33

San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona Industriale

derattizzazione

1° Ciclo di derattizzazione………………………………... 05-09 giugno 2023

disinfestazione

1° Ciclo di disinfestazione larvicida……………………….05-09 giugno 2023

1° Ciclo di disinfestazione adulticida……………………...12-16 giugno 2023

2° Ciclo di disinfestazione larvicida……………………….19-23 giugno 2023

2° Ciclo di disinfestazione adulticida……..……………….26-30 giugno 2023

deblattizzazione

1° Ciclo di deblattizzazione territoriale……………………12-16 giugno 2023

1° Ciclo di deblattizzazione strutture socio-sanitarie……...19-23 giugno 2023

2° Ciclo di deblattizzazione territoriale……………………26-30 giugno 2023

•ZONA OPERATIVA V………. coincidente con il territorio del Distretto Sanitario di base 27

Vomero, Arenella

derattizzazione

1° Ciclo di derattizzazione………………………………... 05-09 giugno 2023

disinfestazione

1° Ciclo di disinfestazione larvicida……………………….05-09 giugno 2023

1° Ciclo di disinfestazione adulticida……………………...12-16 giugno 2023

2° Ciclo di disinfestazione larvicida 19-23 giugno 2023

2° Ciclo di disinfestazione adulticida……………..……….26-30 giugno 2023

deblattizzazione

1° Ciclo di deblattizzazione territoriale……………………12-16 giugno 2023

1° Ciclo di deblattizzazione strutture socio-sanitarie……...19-23 giugno 2023

2° Ciclo di deblattizzazione territoriale……………………26-30 giugno 2023

•ZONA OPERATIVA VI………coincidente con il territorio del Distretto Sanitario di base 32

San Giovanni a Teduccio, Barra, Ponticelli

derattizzazione

1° Ciclo di derattizzazione………………………………... 05-09 giugno 2023

disinfestazione

1° Ciclo di disinfestazione larvicida……………………….05-09 giugno 2023

1° Ciclo di disinfestazione adulticida……………………...12-16 giugno 2023

2° Ciclo di disinfestazione larvicida……………………….19-23 giugno 2023

2° Ciclo di disinfestazione adulticida……………..……….26-30 giugno 2023

deblattizzazione

1° Ciclo di deblattizzazione territoriale……………………12-16 giugno 2023

1° Ciclo di deblattizzazione strutture socio-sanitarie……...19-23 giugno 2023

2° Ciclo di deblattizzazione territoriale……………………26-30 giugno 2023

•ZONA OPERATIVA VII…….. coincidente con il territorio del Distretto Sanitario di base 30

Miano, Secondigliano, S. Pietro a Patierno

derattizzazione

1° Ciclo di derattizzazione………………………………... 05-09 giugno 2023

disnfestazione

1° Ciclo di disinfestazione larvicida……………………….05-09 giugno 2023

1° Ciclo di disinfestazione adulticida……………………...12-16 giugno 2023

2° Ciclo di disinfestazione larvicida……………………….19-23 giugno 2023

2° Ciclo di disinfestazione adulticida……………..……….26-30 giugno 2023

deblattizzazione

1° Ciclo di deblattizzazione territoriale……………………12-16 giugno 2023

1° Ciclo di deblattizzazione strutture socio-sanitarie……...19-23 giugno 2023

2° Ciclo di deblattizzazione territoriale……………………26-30 giugno 2023

•ZONA OPERATIVA VIII….....coincidente con il territorio del Distretto Sanitario di base 28

Piscinola, Marianella, Chiaiano, Scampia

derattizzazione

1° Ciclo di derattizzazione………………………………... 05-09 giugno 2023

disnfestazione

1° Ciclo di disinfestazione larvicida……………………….05-09 giugno 2023

1° Ciclo di disinfestazione adulticida……………………...12-16 giugno 2023

2° Ciclo di disinfestazione larvicida……………………….19-23 giugno 2023

2° Ciclo di disinfestazione adulticida……………..……….26-30 giugno 2023

deblattizzazione

1° Ciclo di deblattizzazione territoriale……………………12-16 giugno 2023

1° Ciclo di deblattizzazione strutture socio-sanitarie……...19-23 giugno 2023

2° Ciclo di deblattizzazione territoriale……………………26-30 giugno 2023

•ZONA OPERATIVA IX…..…..coincidente con il territorio del Distretto Sanitario di base 26

Soccavo, Pianura

derattizzazione

1° Ciclo di derattizzazione………………………………... 05-09 giugno 2023

disnfestazione

1° Ciclo di disinfestazione larvicida……………………….05-09 giugno 2023

1° Ciclo di disinfestazione adulticida……………………...12-16 giugno 2023

2° Ciclo di disinfestazione larvicida……………………….19-23 giugno 2023

2° Ciclo di disinfestazione adulticida……………..……….26-30 giugno 2023

deblattizzazione

1° Ciclo di deblattizzazione territoriale……………………12-16 giugno 2023

1° Ciclo di deblattizzazione strutture socio-sanitarie……...19-23 giugno 2023

2° Ciclo di deblattizzazione territoriale……………………26-30 giugno 2023

•ZONA OPERATIVA X………. coincidente con il territorio del Distretto Sanitario di base 25

Bagnoli, Fuorigrotta

derattizzazione

1° Ciclo di derattizzazione………………………………... 05-09 giugno 2023

disinfestazione

1° Ciclo di disinfestazione larvicida……………………….05-09 giugno 2023

1° Ciclo di disinfestazione adulticida……………………...12-16 giugno 2023

2° Ciclo di disinfestazione larvicida……………………….19-23 giugno 2023

2° Ciclo di disinfestazione adulticida……………..……….26-30 giugno 2023

deblattizzazione

1° Ciclo di deblattizzazione territoriale……………………12-16 giugno 2023

1° Ciclo di deblattizzazione strutture socio-sanitarie……...19-23 giugno 2023

2° Ciclo di deblattizzazione territoriale……………………26-30 giugno 2023

•ZONA OPERATIVA XI………coincidente con il territorio del Distretto Sanitario di base 73

Capri

derattizzazione

1° Ciclo di derattizzazione………………………………... 12-13 giugno 2023

disinfestazione

1° Ciclo di disinfestazione larvicida……………………….12-13 giugno 2023

1° Ciclo di disinfestazione adulticida……………………...14-15 giugno 2023

2° Ciclo di disinfestazione larvicida………………………. 20 giugno 2023

2° Ciclo di disinfestazione adulticida……………..……….27-28 giugno 2023

deblattizzazione

1° Ciclo di deblattizzazione territoriale……………………14-15 giugno 2023

1° Ciclo di deblattizzazione strutture socio-sanitarie……... 20 giugno 2023

2° Ciclo di deblattizzazione territoriale……………………27-28 giugno 2023

•ZONA OPERATIVA XII…….. coincidente con il territorio del Distretto Sanitario di base 73

Anacapri

derattizzazione

1° Ciclo di derattizzazione………………………………... 12-13 giugno 2023

disinfestazione

1° Ciclo di disinfestazione larvicida……………………….12-13 giugno 2023

1° Ciclo di disinfestazione adulticida……………………...14-15 giugno 2023

2° Ciclo di disinfestazione larvicida………………………. 20 giugno 2023

2° Ciclo di disinfestazione adulticida……………..……….27-28 giugno 2023

deblattizzazione

1° Ciclo di deblattizzazione territoriale……………………14-15 giugno 2023

1° Ciclo di deblattizzazione strutture socio-sanitarie……... 20 giugno 2023

2° Ciclo di deblattizzazione territoriale……………………27-28 giugno 2023