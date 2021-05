Carta di identità, patente e permesso di soggiorno: scadenza prorogata

Il Consiglio dei ministri, nell'ambito del decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, ha introdotto alcune proroge connesse allo stato di emergenza

Novità anche i cittadini di Napoli e provincia. Il Consiglio dei ministri, nell'ambito del decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, ha introdotto alcune proroge connesse allo stato di emergenza da Covid-19.

Tra le varie proroghe anche quelle sui termini di scadenza relativi a documenti, patenti e permessi di soggiorno.

Ecco le decisioni nel dettaglio. La validità dei documenti di identità, per quelli con scadenza entro il 31 gennaio 2020, è prorogata dal 30 aprile al 30 settembre 2021. Patenti di guida: con riferimento alle domande presentate nel 2020 per sostenere l’esame di guida, è esteso da 6 mesi a 1 anno il termine entro il quale è possibile sostenere la prova teorica.

Permessi di soggiorno: prorogati al 31 luglio 2021 quelli in scadenza il 30 aprile.

In questo lasso di tempo, gli interessati possono presentare istanza di rinnovo.