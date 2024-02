Ricorsi, contestazioni, rateizzi e informazioni per multe, sanzioni e ingiunzioni: cambiano sede gli uffici. Dove andare

Dal prossimo 13 febbraio l’ufficio Gestione sanzioni amministrative del Comune di Napoli si trasferirà definitivamente. Addio dunque alla sede di via Pietro Raimondi n.19 che resterà operativa fino a venerdì 9 febbraio per le consuete attività di informazione ed accettazione di eventuali ricorsi in merito a verbali di sanzioni amministrative.

Dal 13 febbraio, invece, anche nel caso in cui il verbale per il quale si intendono chiedere informazioni o presentare ricorso riporti il precedente indirizzo dell’ufficio, il ricevimento del pubblico si terrà presso la nuova sede del servizio, in via Diocleziano n. 330. L'Ufficio Gestione sanzioni amministrative è competente in materia di:

Ricorsi al Prefetto e patente a punti (ricorsi.prefetto@pec.comune.napoli.it)

Sgravi cartelle esattoriali e ingiunzioni (sanzioni.amministrative.ruolisgravi@pec.comune.napoli.it)

Ingiunzioni extra CDS (sanzioni.amministrative.ingiunzioni@pec.comune.napoli.it)

Opposizioni ASL (sanzioni.amministrative.ingiunzioni@pec.comune.napoli.it)

Rimborsi (sanzioni.amministrative.rimborsi@pec.comune.napoli.it)

Debiti fuori bilancio (sanzioni.amministrative.dfb@pec.comune.napoli.it)

Rateizzi (sanzioni.amministrative.rateizzi@pec.comune.napoli.it)

N.B.: per accedere ai servizi è necessario effettuare la prenotazione online, registrandosi all'apposito portale dei Servizi del Comune di Napoli. Eseguita la registrazione, sarà possibile da subito accedere al servizio di prenotazione online.