Passaporto senza prenotare online: dove e come

Per rinnovare o fare ex novo il passaporto deve essere predisposta un'apposita istanza che va depositata presso gli sportelli dell'Ufficio passaporti della Questura di Napoli, in via Capuano n.22.

Attenzione: non è possibile accedere all'Ufficio senza effettuare prima la prenotazione on-line attraverso "Agenda Passaporto".

L'Ufficio riceve le istanze di rilascio del passaporto

lunedì dalle 8.30 alle 12.30;

martedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.45;

mercoledì dalle 8.30 alle 12.30;

giovedì dalle 8.30 alle 12.30;

venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Le richieste di rilascio del passaporto possono inoltre essere presentate presso i Commissariati di Polizia in città e provincia, negli orari e con le modalità previste da ciascun ufficio.

Gli open day

Per ridurre i tempi di espletamento delle procedure di rilascio dei passaporti, la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Napoli ha previsto un’apertura straordinaria al pubblico dell’Ufficio passaporti - Open day tutti i giovedì dalle ore 08.30 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle 16.30, con uno sportello dedicato all'acquisizione dei documenti per il rilascio del passaporto per tutti coloro che non siano riusciti ad ottenere una prenotazione oppure, pur avendola effettuata, non possano presentarsi il giorno fissato per esigenze e/o necessità sopravvenute.

L'istanza motivata

In mancanza di date utili on-line per la prenotazione, potrà essere presentata tutti i giorni, ad eccezione del giovedì dedicato all'open-day, istanza motivata dalla sussistenza di comprovate esigenze lavorative, motivi di salute, studio, turismo o altre situazioni di necessità, che l'interessato dovrà adeguatamente documentare.

Consegna a domicilio

Grazie alla Convenzione firmata tra Poste italiane, Ministero dell’Interno e ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini residenti o domiciliati in uno dei 7mila Comuni inclusi nel progetto Polis potranno aprire la pratica di richiesta o rinnovo del passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello dell’ufficio postale, senza doversi recare in Questura, con la possibilità di ricevere comodamente il passaporto a domicilio.