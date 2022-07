Dichiarazioni di nascita e di morte: i nuovi orari degli uffici di Stato civile

Dal 2 luglio cambiano gli orari di attività degli uffici di stato civile delle 10 Municipalità cittadine, che resteranno chiusi il sabato, la domenica e nei giorni festivi.

Dichiarazioni di nascita

Le dichiarazioni di nascita possono essere rese esclusivamente nei giorni feriali presso uno degli uffici di stato civile delle 10 Municipalità cittadine.

Ai sensi degli artt. 30 c. 4 e 7 e 31 c.1 del D.P.R. 396/2000, la dichiarazione va resa entro tre giorni dalla nascita presso il comune nel cui territorio è nato il bebè o, in alternativa, sempre entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell’ospedale o casa di cura in cui è avvenuta.

I genitori hanno facoltà di dichiarare la nascita entro dieci giorni dal parto, nel loro comune di residenza.

Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, il genitore dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo e l’ufficiale di stato civile provvede alla formazione tardiva dell’atto di nascita, dando segnalazione alla Procura della Repubblica.

Dichiarazioni di morte

Le dichiarazioni di morte devono essere rese presso l'ufficio di stato civile della Municipalità in cui è avvenuto il decesso, nei giorni feriali.

Il sabato, la domenica e nei giorni festivi, dalle 8:30 alle 13:00, le dichiarazioni di morte possono essere rese presso la sede dell’area cimiteri cittadini di Santa Maria del Pianto, in via s. Maria del Pianto n. 146.