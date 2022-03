Dove mangiare, bere, dormire e lavarsi a Napoli: oltre 500 indirizzi per chi ha bisogno di aiuto

Presentata la nuova edizione, la 13ma, della guida "Dove mangiare, dormire lavarsi a Napoli ed in Campania".

Definita la ”Michelin dei poveri”, si tratta di un indispensabile strumento per orientarsi nel mondo della solidarietà realizzata dalla Comunità di Sant'Egidio. Rivolta a chiunque si trovi in condizioni di necessità - persone in difficoltà economica o abitativa, senza dimora, stranieri senza riferimenti - è utile anche agli operatori e a tutti quelli che vogliono dare il loro cotributo a chi si trova in difficoltà.

142 pagine, per oltre 500 indirizzi, la guida è stata stampata in 4.000 copie a colori per essere distribuita gratuitamente a chi ne fa domanda: centri di accoglienza, comunità e, ovviamente, alle singole persone. Vi si trova, in particolare, l'indicazione di 54 mense, 43 tra gruppi e associazioni che distribuiscono cene itineranti, 28 centri docce e guardaroba, 31 ambulatori medici, 32 indirizzi per gli stranieri ma anche l'indicazione di biblioteche, centri di recupero dalle dipendenze e / o di accoglienza o ascolto.

La presentazione, che cade nel 30mo anno di servizio nelle strade di Napoli della Comunità di Sant’Egidio, è stata anche occasione per una riflessione, raccolta di testimonianze e proposte sulle urgenze di oggi: "in questo tempo di freddo, a due anni dall'inizio della pandemia, si invita la città (associazioni, parrocchie, istituzioni, servizi e cittadini) ad essere rete che accoglie e protegge chi vive senza dimora, perché tutti abbiamo un luogo dove abitare", hanno detto i volontari della Comunità.

Ai lavori, con Antonio Mattone e Benedetta Ferone della Comunità di Sant'Egidio, Fabrizia Paternò governatore del Pio Monte della Misericordia, Ada Quirino del Rotary Club Posillipo, Paolo Monorchio del Comitato Croce Rossa Napoli, (Comunità di Sant'Egidio).

I numeri

L'ulttimo report Istat, risalente al 2014, aveva censito a Napoli oltre 900 senza dimora, 1600 in Campania ma si tratta di "numeri che devono essere rivisti perché aumentati con la crisi e la pandemia", spiegano i volontari di Sant'Egidio che nella prima settimana di dicembre 2021 hanno incontrato 500 persone che vivono per strada: il 74% stranieri, il 69% adulti di età tra i 35 e i 69 anni.

100mila i pasti caldi distribuiti dalla Comunità durante la pandemia a Napoli, assieme ad acqua, coperte, maascherine e gel igienizzante.