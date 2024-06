Vesuvio Gravel, il divertente video dell'avventura in bici fino al vulcano | VIDEO

La bellissima avventura del Vesuvio Gravel del primo giugno scorso è perfettamente descritta dal video dell'associazione Napoli Pedala: un importante, divertente e impegnativo giro in bici da Napoli alla sommità del vulcano.

"L’idea di base - è la spiegazione dell'evento fatta dagli organizzatori - è semplice: immaginate di partire da dove Plinio il Vecchio, nel 79 d.C., avvistò in lontananza l’eruzione del Vesuvio che distrusse Pompei ed Ercolano. Immaginate di dovervi dirigere lì per avvertire le popolazioni locali di mettersi in sicurezza". E quindi nel percorso sono stati attraversati i Campi Flegrei, poi la Napoli più costiera, poi la città più "insolita e segreta, quella dei boschi e dei vicoli, passando dalla maestosità dei monumenti, all’intimità delle stradine luogo di comunità, il tutto in un frullatore di emozioni, suoni, colori, rumori, odori". E poi su, fino a quota 1000 metri, "costeggiando il fiume di pietra, la colata lavica dell’ultima eruzione del ’44". Infine un apertitivo al tramonto, musica e birra.