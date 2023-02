Una targa per l'Associazione Marevivo al Parco Sommerso di Gaiola

Questa mattina lunedì 27 febbraio presso il Parco Sommerso di Gaiola il Direttore del Parco Maurizio Simeone e il Presidente di Marevivo Rosalba Giugni, hanno apposto una targa a testimonianza dell'impegno dell'Associazione ambientalista Marevivo per l’istituzione, nel 2002 dei primi Parchi Archeologici Sommersi del Mediterraneo di Baia e Gaiola.

Presenti alla manifestazione il Direttore Marittimo della Campania Ammiraglio Pietro G. Vella, il Comandante Logistico della Marina Militare Ammiraglio di Squadra Salvatore Vitiello e l'Assessore Regionale al Turismo Felice Casucci. Un'azione tanto simbolica quanto concreta, a sostegno del mare e della sua salvaguardia, grazie ad una sinergia di forze, obiettivi ed attività da parte di

Marevivo e del Parco Sommerso di Gaiola per la protezione del continente blu, risorsa fondamentale per la vita dell'intero pianeta. Il Parco Sommerso di Gaiola è un’area marina protetta nazionale, dove all’inestimabile biodiversità che caratterizza i suoi fondali, si aggiunge il suo immenso patrimonio archeologico, in uno dei paesaggi più suggestivi del Golfo di Napoli. Come le altre 30 aree marine protette italiane, rappresenta un baluardo per la tutela del nostro mare, purtroppo sempre più minacciato dalle attività umane.

Il Parco Sommerso di Gaiola, gestito dal Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus, in particolare, ha dimostrato in questi 20 anni, come la cura e la strenua protezione dell’ambiente marino-costiero, accompagnata dalla sensibilizzazione ed educazione ambientale, possano recuperare un'area che da molto tempo versava in stato di degrado e trasformarla in un modello virtuoso di fruizione sostenibile in un contesto non facile, come quello metropolitano della Città di Napoli, affinchè questo scrigno di storia e biodiversità possa arrivare alle generazioni future.

Il primo sasso in questa direzione fu lanciato proprio dall'Associazione Marevivo che oltre 20 anni fa si spese per l'istituzione dei due primi Parchi Archeologici Sommersi di Baia e Gaiola, dando il via a questo salvifico processo di recupero e valorizzazione.

«Troppo spesso questa Città e questa Nazione si dimentica di chi lavorando dal basso riesce ad innescare con atti concreti il cambiamento. Marevivo è oggi una delle più importanti Associazioni Ambientaliste Italiane, da quasi 40 anni strenuo baluardo per la protezione del nostro mare, e certamente non ha bisogno di targhe onorifiche per affermarsi, tuttavia in questo caso ci tenevamo particolarmente ad apporre questa targa non solo per riscattare dall'oblio l'operato di Marevivo per la nascita dei due primi Parchi Sommersi, ma anche per accendere un faro sulle travagliate vicende di sabotaggi e intimidazioni che accompagnavano la nascita del Parco, e che con diverse modalità continuano tutt'oggi, e di cui Marevivo all'epoca ne fu vittima» dichiara Maurizio Simeone, Direttore AMP Parco Sommerso di Gaiola.

«È una grandissima emozione per noi di Marevivo essere qui ad apporre la targa commemorativa che testimonia il nostro impegno per la nascita di questo Parco Archeologico Sommerso, vera perla del Mediterraneo. In questi anni tante le battaglie, tanta l’opera e tanta la passione per la salvaguardia di un luogo prezioso che ci affascina per la sua bellezza e incredibile storia e che ancora oggi ha bisogno di tante azioni di restauro e riqualificazione. Continueremo a sostenere con entusiasmo il progetto del Direttore del Parco che in tutti questi anni ha portato avanti con tenacia e coraggio il testimone» dichiara Rosalba Giugni, Presidente di Marevivo.