Studenti di Vico raccolgono 400 chili di pile esauste

Conclusa a Vico Equense l'edizione 2023 di Energia al Cubo, l'iniziativa di sensibilizzazione per il corretto conferimento delle pile esauste promosso nelle scuole da Erion Energy, il Consorzio del Sistema Erion dedicato alla gestione dei Rifiuti di pile e accumulatori (Rpa), e Ancitel Energia e Ambiente, in collaborazione con SuperEco srl e con il Comune della Penisola Sorrentina. Il progetto, lanciato a novembre 2023, ha portato alla realizzazione di un ciclo di incontri formativi nelle 69 classi dei 2 istituti comprensivi primari e secondari aderenti nel Comune di Vico Equense, nel corso dei quali esperti del settore hanno spiegato ai 1.121 alunni partecipanti l'importanza di una corretta raccolta differenziata delle pile portatili. A tutti i ragazzi sono stati consegnati dei quaderni per imparare, giocando, i principi dell'economia circolare, insieme ad una scatola per raccogliere tutte le pile esauste disperse in casa.

Grazie alla collaborazione con SuperEco srl, all'interno di ognuno dei 6 plessi scolastici sono state inoltre posizionate colonnine per la raccolta che resteranno a disposizione dei bambini e delle loro famiglie, anche dopo la conclusione del progetto. Non solo, nell'ambito del progetto i giovani sono stati chiamati a sfidarsi in un concorso che ha coinvolto gli istituti e ha previsto l'assegnazione di un premio sotto forma di buoni da utilizzare per l'acquisto di materiale scolastico. Le due scuole coinvolte hanno raccolto un totale di 397,9 kg di pile (Istituto comprensivo G.B. Della Porta 170,2 kg e Istituto comprensivo Caulino 227,7 kg) equivalenti a 265 scatoline. Questo lavoro ha permesso di risparmiare complessivamente 213 kg di CO2, 1.106 m3 di acqua e 11 GJ di energia. Alla premiazione, avvenuta questa mattina, sono intervenuti Laura Castelli, direttrice generale di Erion Energy, il sindaco di Vico Equense Giuseppe Aiello, Debora Adrianopoli, dirigente scolastica Ic G.B. Della Porta e Alberta Maretta, dirigente scolastica Ic Caulino e Lorenzo Lecce di Ancitel EA.

"L'obiettivo primario di Energia al Cubo è quello di favorire la crescita di cittadini consapevoli, attraverso la creazione di sinergie e formazione nelle scuole. Ci siamo concentrati sull'implementazione di programmi educativi nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, per far capire ai bambini, i testimoni più talentuosi, l'importanza di riciclare le pile. I più piccoli, in un'ottica virtuosa, andranno a coinvolgere i genitori, gli zii, i nonni e i parenti tutti. - spiega Castelli - La raccolta e il riciclo delle pile esauste rappresentano una parte essenziale del nostro impegno per promuovere un modello circolare. Bisogna iniziare a guardare ai rifiuti come a risorse preziose anziché considerarli semplicemente scarti". "Da sempre siamo molto attenti alle attività di sensibilizzazione sulle buone pratiche per la tutela dell'ambiente - ha spiegato Aiello -. Educare i giovani sull'importanza del riciclo e della tutela dell'ambiente è un passo fondamentale verso un futuro sostenibile. Questo programma non solo promuove la consapevolezza ambientale, ma anche l'azione concreta, incoraggiando pratiche responsabili fin dalla giovane età. Complimenti a tutti coloro che hanno reso possibile questa lodevole iniziativa, che rappresenta un esempio luminoso di impegno verso il benessere della nostra città".