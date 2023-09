Settimana mobilità sostenibile, la polemica: "Napoli ancora una volta assente"

Si concluderà domani, 22 settembre, la settimana europea della mobilità sostenibile, iniziativa che promuove quest’anno la cultura della mobilità sostenibile per un reale risparmio energetico globale. Sono 2mila le città europee che hanno partecipato, di cui oltre 200 in Italia, con iniziative come dibattiti, giornate di blocco del traffico, pedalate, eventi culturali, seminari e tanto altro.

“Spicca per la sua assenza il Comune di Napoli che invece ha pensato di non aderire”, spiega Luca Simeone, Bicycle Mayor del Comune di Napoli e Presidente dell’aps Napoli Pedala.

Simeone aggiunge che intanto alcuni ciclisti hanno realizzato una sorta di “ciclabile clandestina” su via Nazario Sauro fino a via Acton: “Piuttosto che aspettare il nulla, i cittadini si organizzano e fanno da sé – aggiunge – Al momento in cui scriviamo questa nota, nessuno ha rivendicato l’azione”.

Simeone parla di restaurazione in corso. “Napoli vive una grave e pericolosa fase di restaurazione sui temi della ciclabilità ed in generale della mobilità sostenibile – prosegue – In due anni di governo della nuova amministrazione Manfredi, sono stati inaugurati 150 metri della ciclabile di Salita della Grotta (lavori cominciati dalla precedente amministrazione) ed è stata persa una Ztl, come quella di Piazza Dante, che garantiva migliori condizioni per chi pedala, una maggiore velocità commerciale per gli autobus ed aria meno inquinata”.

Ciclabilità ridotta e soldi persi. “La perdita di 1 mln di euro per la mancata realizzazione della pista ciclabile sul Corso Umberto – spiega Luca Simeone – La perdita di 1,4 mln di euro per la mancata candidatura di progetti per il bando ministeriale di collegamento ciclabile verso le sedi Universitarie. Le risorse inutilizzate del bando Primus, oltre 1 mln di euro per la connessione dei tratti di ciclabile nell’area centrale della città fino alla ciclabile di via Marina. Le risorse per il bando bike to work perse. La non approvazione del bici plan, commissionato, realizzato e pagato ad una società di consulenza e scomparso dall’agenda politica. Le progettazioni di estensione della rete ciclabile cittadina avviate senza un confronto nel merito con i diretti interessati, che presentano in alcuni casi soluzioni molto pericolose ed in più casi inutili. L’abolizione di Ztl come quella di Piazza Dante e Piazza dei Martiri. Il mancato controllo della sosta abusiva reiterata su ciclabili, piazze, marciapiedi. L’incapacità di riuscire ad intervenire con azioni di moderazione del traffico e messa in sicurezza degli incroci ed attraversamenti pedonali, neppure dove ci sono stati dei morti, con in via Piedigrotta. L’azzeramento del servizio di sharing di monopattini elettrici. Aver lasciato in città un unico operatore di bike sharing, senza la minima concorrenza e con dei costi esorbitanti. Il non curarsi del degrado della rete ciclabile cittadina esistente”.

C’è poi la preoccupazione di perdere i fondi del Pnrr. “Complessivamente il Comune di Napoli ha nell’ambito della Missione 2 del Pnrr dedicata al rafforzamento della mobilità ciclabile circa 10 milioni di euro per realizzare entro il 2026 non meno di 35 km di ciclabili – aggiunge ancora il presidente di Napoli Pedala – Oltre a non aver visto nulla di concreto fin ora, siamo seriamente preoccupati sia che queste risorse possano essere perse, come già capitato e soprattutto che possano essere usate per progetti di bassa qualità progettuale e realizzativa”.

La richiesta, è di “un’inversione di rotta immediata, con segnali concreti” come “l’avvio dell’iter per rendere Napoli città a 30 km/h”, la “realizzazione di strade scolastiche in ogni scuola, collegamento ed estensione della rete ciclabile cittadina. Stop alla tolleranza del parcheggio selvaggio. Istituzione delle domeniche a piedi”.