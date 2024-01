EDUQA, la prima scuola green, conquista i bambini e i Quartieri Spagnoli | VIDEO e FOTO

“Una scuola attiva in cui i saperi si costruiscono insieme ai bambini, facendoli scoprire la bellezza di incontrare la cultura e il mondo nella sua complessità. Siamo sei insegnati si scuola primaria, lavoriamo per aree disciplinari dove in tutte viene toccato il tema del Pianeta. Noi siamo parte dell'ambiente e faremo un grave errore se pensassimo che sia qualcosa fuori da noi. Fa parte della scuola e della città dove i bambini vivono, per cui è un argomento essenziale per la loro evoluzione” così Rachele Furfaro, presidente della Fondazione FOQUS, spiega l'essenza di EDUQA, la prima scuola dedita all'educazione ambientale che nasce nei Quartieri Spagnoli all'interno di FOQUS.

Il progetto Eduqa contro la dispersione scolastica

Partito a settembre 2023 dopo oltre un anno e mezzo di preparazione, Eduqa è un progetto che affonda le sue radici sui legami che ci sono tra educazione e ambiente, crisi climatica e modelli pedagogici, innovazioni didattiche internazionali e sostenibilità di città ai quali i bambini e gli adolescenti devono essere sensibilizzati, formati, per essere più pronti degli adulti di oggi a fare il necessario per salvaguardare il pianeta.

Un'educazione ecologica e applicarla con strumenti che possono essere efficaci e duraturi per i ragazzi che fanno parte della scuola primaria e secondaria per renderli un giorno consapevoli e attenti dando anche peso alla responsabilità di essere comunità è una sfida per coloro che lavorano attivi a Eduqa anche per il luogo in cui prende vita, i Quartieri Spagnoli, un'area urbana in cui non solo è quasi inesistente una zona verde a livello europeo ma, dove secondo i dati ISTAT, si registra in Italia il più alto rischio di dispersione scolastica tra gli 8 ei 13 anni.

Dispersione scolastica e crisi ambientale sono i due nemici che Eduqa vuole arginare, ma come tutti i nemici tosti sono da sconfiggere delle rivoluzioni sono necessarie, ecco che si propone e si mette in atto una programmazione didattica innovativa.

La nuova scuola che è anche la prima in Italia ad avere un'anima ambientale, ha sede nel complesso realizzato ad hoc nell'ex Istituto Montecalvario, promuove una progettazione ispirata alle più moderne teorie che pongono al centro del programma educativo l'ambiente e le metodologie della pedagogia attiva.

La struttura e la programmazione di Eduqa

I ragazzi e gli insegnanti stanno rispondendo bene in questo primo trimestre alle attività scolastiche e alle iniziative di Eduqa. Però di cose da fare sono ancora tante per fare in modo che prenda sempre più piede e che non resti uno tra i rari esempi su Napoli e nelle altre città italiane.

Tutto è iniziato dai seimila metri quadrati, di cui 600 all'aperto (che erano gli orti del monastero seicentesco), abbandonati da quasi un secolo, che adesso ospitano la scuola e anche un garden-lab, che, oltre a diventare aula didattica permanente , sarà l'unica area verde dei Quartieri Spagnoli. Infatti, non sono solo gli alunni delle classi di FOQUS a beneficiarne ma anche gli allievi di altre scuole.

In questa sede del nuovo progetto con cui l'Impresa sociale Dalla Parte Dei Bambini e FOQUS con la complicità e la collaborazione di altre associazioni, scuole e partner istituzionali sviluppano un programma educativo per 500 bambini e ragazzi, dal nido alle scuole secondarie di primo grado , incentrato sul contrasto alla dispersione e all'abbandono, sulla cultura ambientale e gli obiettivi per uno sviluppo sostenibile.

Per un progetto del genere, bisogna approcciare una nuova metodologia di fare e di intendere scuola.

Per prima cosa, per il team di EDUQA è necessario connettere la scuola all'esterno: “La scuola non può frazionare il sapere, deve diventare collettore di proposte mirate a modificare gli atteggiamenti di adulti e bambini, insieme. È una sfida complessa, che non può essere liquidata con qualche ora di lezione dedicata”.

Secondo Rachele Furfaro, la quale è anche la dirigente del network scuole Dalla parte dei bambini, educazione e ambiente sono le nuove emergenze di cui si sta prendendo consapevolezza: “Farsi carico della crisi ambientale significa innanzitutto educare al rispetto del pianeta in tutte le sue componenti . La scuola deve farsi carico del problema, con tutti gli attori impegnati nella sfida della sostenibilità. Devono cambiare delle cose nella metodologia della scuola. Per farlo dobbiamo darci più tempo. Infatti, u na delle prime cose che facciamo è prolungare le ore scolastiche organizzando delle attività fuori le mura scolastiche”.

EDUQA, la prima scuola green ai Quartieri Spagnoli Foto di A. Fiorenzano

Una formazione anche per gli insegnanti

EDUQA coinvolge 80 tra insegnanti, educatori e laboratoristi e personale ATA, creando più di 100 nuovi posti di lavoro. Gli insegnanti della nuova scuola seguono uno speciale triennio di formazione sulla cultura ambientale ei metodi delle scuole attive, secondo un programma a cui partecipano i ricercatori del CNR e studiosi ed esperti dei principali enti e atenei italiani impegnati sulla questione ambientale.

“Investiamo continuamente sulla formazione degli insegnanti. Avere il massimo della professionalità tra loro è importante per noi. Riteniamo che i docenti debbano essere appassionati e colti. Un insegnante colto può passare il piacere e trasmettere quella passione. Non si passano saperi ma passioni che introducono con la giusta curiosità alla conoscenza ” dichiara Rachele Furfaro.

Il nuovo polo educativo, prevede l'apertura di un intero ciclo scolastico: un nido per l'infanzia (0-2 anni), una scuola d'infanzia (3-5 anni), una scuola primaria (6-10 anni) e una scuola secondaria di primo grado (11-14 anni).

Il percorso educativo “green” prevede la partecipazione attiva anche dei loro familiari per rendere tutti protagonisti del più ampio programma di rigenerazione urbana avviato da FOQUS dieci anni fa.

EDUQA intende, infatti, contribuire a costruire una nuova identità per i Quartieri Spagnoli, da emblema della fragilità sociale a quartiere in cui i diritti ei bisogni dei bambini e dei ragazzi sono posti al centro di un reale processo di emancipazione e rigenerazione.

Ricerca, partner e costruzione degli spazi

Gli effetti delle pratiche educative di EDUQA e la loro replicabilità saranno studiati e valutati da INDIRE – Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa – che svolgerà, con propri ricercatori, analisi e valutazione dei risultati.

Per la realizzazione degli ambienti di apprendimento per lo sviluppo di pratiche educative innovative e la diffusione di una nuova cultura ambientale nei Quartieri Spagnoli, sono stati presi come riferimento i migliori standard internazionali di organizzazione e disegno degli spazi.

Al progetto EDUQA partecipano partner nazionali e internazionali. Bolton Hope Foundation, impegnata nel diffondere un'educazione accessibile, sostenibile e di qualità perché fermamente convinto che sia questo il vero motore del cambiamento, sosterrà per dieci anni l'avvio del progetto EDUQA che ha contribuito a costruire e progettare. La Fondazione, che nasce e che ha sede a Milano, ha concordato con l'Impresa sociale “Con i bambini” un sostegno per il primo triennio di attività del polo educativo dei Quartieri Spagnoli.