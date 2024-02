I resti del cibo delle mense scolastiche utilizzati per creare compost per i giardini pubblici: l'iniziativa

I resti del cibo delle mense scolastiche utilizzati per creare compost che servirà per i giardini pubblici. E' quanto accadrà nel Comune di Bacoli. Ad annunciare l'iniziativa, con un post sui social, è stato il sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

"Abbiamo deciso di utilizzare i resti del cibo delle mense scolastiche per creare compost. Servirà per i giardini pubblici. Ogni scuola di Bacoli avrà una compostiera. Così insegniamo ai nostri bambini come smaltire l’umido, creando concime. Così i resti della mensa scolastica non saranno più buttati. Ma verranno riutilizzati. Lo utilizzeremo per i prati e le piante comunali. Vogliamo diminuire la quantità di rifiuti. Per favorire un riciclo virtuoso e di qualità. Stiamo inaugurando i corsi che coinvolgeranno oltre 150 alunni di Bacoli. Ed è straordinario vedere con quanto interesse i bimbi vogliono imparare, conoscere", spiega il primo cittadino bacolese.

"Se la nostra città supera il 90% di raccolta differenziata, lo deve soprattutto alla cultura del riciclo. E parte dalle scuole. Arriveremo in tutte le scuole elementari e medie del nostro territorio. Ma, soprattutto, abbiamo l’ambizione di arrivare in tutta la città. L’umido non deve rappresentare più un costo. Ma una risorsa. Così puntiamo a ridurre ancora di più le tasse sullo smaltimento dei rifiuti. Ringrazio gli assessori Rosaria Di Meo, Lucia Basciano e Mariano Scotto di Vetta per aver reso possibile questo traguardo così importante per la nostra comunità. Ringrazio l’Azienda Agricola Piscina Mirabile, orgoglio bacolese, che è in prima linea in questo progetto di educazione civica. Tanto abbiamo già fatto. Ma vogliamo fare sempre meglio. Un passo alla volta", conclude Della Ragione.