Reati ambientali, Campania ancora maglia nera: il Rapporto Ecomafie 2023

La Campania è anche quest'anno maglia nera del Rapporto Ecomafie di Legambiente, primeggiando in tutte le classifiche in fatto di reati ambientali. Una triste tradizione oramai più che ventennale, e che va confermandosi di anno in anno senza soluzione di continuità. Edito da Edizioni Ambiente, il rapporto è stato presentato oggi a Roma nella Sala della Regina della Camera dei deputati.

Il Rapporto Ecomafie 2023 si riferisce all'anno 2022. I reati contro l'ambiente nella regione, nel periodo preso in considerazione, risultano 4020, ovvero il 13.1% del totale nazionale. Nel rapporto precedente erano pochi di più, 4.149. Gli illeciti amministrativi registrati sono invece 8.567 (in fortissima crescita sul 2021, addirittura del +58%) per un totale di infrazioni che supera quindi le 12mila. Il “primato” riguarda anche le persone denunciate (3.358). Sono invece 12 le persone arrestate e 995 i sequestri effettuati.

Male anche la classifica per città. Per quanto riguarda le province, infatti, soltanto Roma fa peggio di Napoli.

Nel 2022 le forze dell’ordine e le capitanerie di porto hanno applicato per 225 volte i delitti contro l’ambiente, inseriti nel Codice penale grazie alla legge 68 del 2015, portando alla denuncia di 276 persone e a 45 arresti. Sono stati 108 i beni sottoposti a sequestro per un valore complessivo di oltre 112 milioni di euro.

I commenti

Così il presidente di “Sud Protagonista”, Salvatore Ronghi: “I dati emersi dal Rapporto Ecomafia 2023 , realizzato da Legambiente, che sanciscono la Campania ancora una volta 'maglia nera' per i reati ambientali e nel ciclo dei rifiuti e del cemento, evidenziano la grave problematica di un territorio che, per incapacità di governo e scarsità di controlli, si “presta” ad essere luogo privilegiato per questo tipo di reati, così compromettendo ulteriormente la salubrità e l’attrattività economica del territorio e la salute dei cittadini”.

“La provincia di Napoli si colloca subito dopo quella di Roma per reati contro l’ambiente ed è prima per i reati nel ciclo dei rifiuti e del cemento, una situazione drammatica che priva il nostro territorio di ogni prospettiva e della quale è responsabile politicamente il centrosinistra che guida da molti anni la Campania e la maggioranza dei Comuni della provincia di Napoli”, sottolinea ancora Ronghi, che aggiunge: “ho parlato di questo tema ieri in un incontro pubblico a Marigliano, promosso da FdI del territorio, ed ho evidenziato la mancanza di politiche per il risanamento ambientale e per le bonifiche particolarmente in quei territori, come Giugliano, Acerra e la stessa Marigliano, che hanno pagato un prezzo altissimo per l’emergenza rifiuti e nei quali si vorrebbero continuare a realizzare impianti di rifiuti, penalizzandoli e degradandoli ulteriormente. Su questo tema – conclude Ronghi - occorrono posizioni politiche chiare e di netta rottura e discontinuità per gettare le basi, a cominciare dalle politiche per l’ambiente, di un vero cambiamento nel prossimo futuro per la nostra regione”.

Così invece Virginia Villani del Movimento 5 Stelle: “Il recente rapporto Ecomafia 2023, realizzato da Legambiente e edito da Edizioni Ambiente, con il supporto di Nuova Ecologia come media partner, rivela un esito impietoso riguardo alla situazione ambientale in Campania. I dati rivelano una situazione allarmante, con 4020 reati contro l'ambiente registrati nella regione, pari al 13,1% del totale nazionale e una media di 11 reati al giorno. La Campania, ancora una volta, si posiziona al vertice di tutte le classifiche riguardanti i reati ambientali, compresi quelli relativi al ciclo del cemento e dei rifiuti. La regione detiene il primato per gli sversamenti di rifiuti e scarichi inquinanti, a causa di un sistema di depurazione inefficace caratterizzato da impianti mal funzionanti o addirittura inesistenti”.

“Questi dati inquietanti dimostrano che la repressione da sola non è sufficiente – prosegue Villani – È necessario ottimizzare la pianificazione del ciclo delle acque e intervenire con politiche ambientali serie per contrastare l'eccessiva cementificazione del territorio. Abbiamo dati che mettono in evidenza la mancanza di azioni concrete dopo anni dall'approvazione della legge di riordino del servizio idrico, che era stata presentata come rivoluzionaria da parte del governo regionale. Come Movimento 5 Stelle, continueremo a spingere per l'implementazione di politiche di economia sostenibile, che proteggano il territorio e creino opportunità di lavoro. Dobbiamo intensificare la lotta contro gli inquinatori ed gli ecomafiosi sia all'interno che all'esterno dei confini regionali e nazionali, in modo da preservare le nostre risorse per le generazioni future”.