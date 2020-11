Qualità della vita, Napoli in fondo alla classifica italiana: è 103esima

Pordenone scalza Trento e diventa la prima classificata nella graduatoria delle province italiane stilata in base alla qualità della vita dei propri cittadini. In coda, c'è Foggia, che nella graduatoria dello scorso anno era 102esima. La classifica annuale, stilata da ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma in collaborazione con Cattolica Assicurazioni è giunta alla ventiduesima edizione. Tra i parametri sondati affari e lavoro, ambiente, sicurezza sociale, istruzione, formazione capitale umano, reddito e ricchezza, reati e sicurezza, tempo libero. Non brillanti le grandi metropoli: Milano è 45esima, Roma 50esima, Napoli addirittura 103esima.