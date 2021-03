Qualità della vita e ambiente

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

"Qualità della vita ed ambiente" è un contenitore dove troveranno posto 5 argomenti.

Il primo argomento riguarda la "Mobilità" a Napoli e provincia, problema cronico della nostra realtà.

E' stato fatto il punto della situazione con:

Giovanni Musella - Editore Kairos - Membro di +Europa

Massimo Coppin - coordinatore di +Europa

Bruno Mazza - Ingegnere dei trasporti - Membro di Italia Viva e dell'Associazione "Cresciamo Insieme"

Silvio Ceneri - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, FAISA-CONFAL Campania

Fulvio Frezza - Consigliere regionale di + Campania in Europa

Ha moderato la giornalista Laura Bufano.

Siamo entrati in argomento attraverso le risposte alle domande che hanno spaziato sull'argomento.

E' emerso che le idee ci sono e sono concrete, manca il coordinamento e la comunicazione ai cittadini.

Con questa puntata zero è stato messo a punto un nuovo Format che si avvale di podcast video e che riguarderà approfondimenti relativi a vari argomenti: società, arte, cultura, spettacolo, scuola, sanità... Tutto questo nell'ottica di stabilire un nuovo punto di partenza, considerando la pandemia una vera opportunità per un futuro migliore.