Il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione ha annunciato sui social la vittoria del premio "Plastic free" da parte del Comune de lui amministrato, con una raccolta differenziata addirittura superiore al 90 percento.

"Abbiamo vinto! - esulta Della Ragione sui social - Bacoli sarà premiata a Milano. Siamo tra i Comuni più ecologisti ed ambientalisti d’Italia. È stata data l’ufficialità dalla Camera dei Deputati. Una notizia enorme. Bacoli vince il Premio “Plastic Free”. Siamo riusciti, da tempo, a superare il 90% di raccolta differenziata. Stiamo abbassando le tasse sulla raccolta rifiuti. Abbiamo avviato campagne per raccogliere oli esausti, per installare macchine mangiaplastica, per educare i bambini al compostaggio domestico. Prodiciamo ogni sforzo per pulire le spiagge, per spazzare e lavare costantemente piazze, strade, viali. Ringrazio l’assessore Rosaria Di Meo. Ringrazio l’amministratore unico della Flegrea Lavoro, Valentina Sanfelice di Bagnoli, e tutta la squadra degli operatori ecologici".

"Stiamo dicendo un modello virtuoso nazionale - prosegue il primo cittadino bacolese - Bacoli eccelle. Essere premiati a Milano sarà un orgoglio per tutti i bacolesi. Sono solo 7 i comuni in Campania a cui sarà riconosciuto il Premio Plastic Free 2024. E tra questi c’è la nostra città. Porteremo nel capoluogo della Lombardia, la fierezza di essere del Sud. Di essere meridionali, napoletani. A testa alta. Grazie alle virtù ed ai sacrifici di un popolo straordinario: i bacolesi. Insieme, scriviamo la storia. Un passo alla volta".