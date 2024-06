Pini ammalati si possono curare: al contrario di Posillipo, ecco una "strage" evitata

Normalmente a Napoli e in provincia quando un albero si ammala viene abbattuto. Secondo gli esperti è una pratica sbagliata, rimedi estremi laddove una cura preventiva potrebbe salvarne molti ed evitare continue e costose ripiantumazioni. Per una volta però è andata diversamente: come ci ha raccontato l'ambientalista Roberto Braibanti, più di 120 pini che si trovano su via Libertà a San Sebastiano al Vesuvio saranno salvati.

Gli alberi in questione hanno 70 anni, e sembravano condannati all'abbattimento. "L'azione sinergica con l'associazione Gea, la città metropolitana di Napoli attraverso l'assessore al Verde pubblico Andreozzi e il dirigente Abbate, e il sindaco di San Sebastiano del Vesuvio Peppe Panico - racconta Braibanti - ci ha permesso di ottenere uno straordinario risultato. I Pinus Pinea saranno tutti trattati con endoterapia e quindi curati dalla Cocciniglia tartaruga, il parassita che ha ucciso i pini di Posillipo negli anni scorsi. E dato che la percentuale di soluzione del problema è oltre il 90%, abbiamo buone possibilità che quasi tutti questi esemplari possano essere salvati e possano tornare a essere rigogliosi".

"Significherà - prosegue l'ambientalista - aver salvato dei patriarchi viventi di 70 anni che potranno continuare a crescere e arrivare alle prossime generazioni, alla veneranda età di 100, o anche 120, 150 anni, perché i Pinus Pinea hanno una vita molto lunga. Questo secondo me è un risultato straordinario, una buona pratica che io spero parta da San Sebastiano e si possa estendere a tutta Napoli e anche alla provincia di Napoli. Si deve superare questa idea sbagliata che un albero ammalato di un parassita sia o da potare o peggio da abbattere, due cose completamente errate". "Si passi invece - conclude Braibanti - alla buona pratica di curarli, che costa molto di meno di un abbattimento o di una potatura, ma soprattutto risolve il problema lasciando a terra esempi di bellezza".