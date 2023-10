La guerra della Gaiola: l'attacco di Mare libero al Parco. La difesa degli ambientalisti

E' scontro aperto tra Comitato nazionale Mare libero e Parco sommerso della Gaiola. Tutto nasce dal ricorso presentato al Tar da parte degli attivisti impegnati per il libero accesso nelle spiagge pubbliche. A difesa dell'Ente si sono schierate, con una lettera aperta, quattordici associazioni ambientaliste, tra cui Greenpeace, Wwf e Marevivo. La diatriba nasce alcune settimane fa, quando Mare libero avrebbe chiesto l'annullamento degli atti istitutivi e gestionali che vincolano l'Ente Parco, gestito dall'associazione Csi Gaiola Onlus. Si tratta di un'azione che fa seguito a molte altre messe in campo dal comitato per l'eliminazione dei limiti di accesso ai tratti di mare napoletano. Domenica 1 ottobre, per esempio, dopo che proprio il Tar ha accolto un loro ricorso, gli attivisti hanno celebrato l'apertura del cancello che impediva l'ingresso alla spiaggia libera di Palazzo Donn'Anna a Posillipo.

Il Parco sommerso di Gaiola è stato creato nel 2002. Oltre a gestire la piccola spiaggia si occupa della salvaguardia dell'area marina protetta. Dopo il Covid, come per gli altri arenili comunali, anche per la Gaiola è stato studiato un accesso contingentato su prenotazione. Contingentamento che è stato conservato anche dopo l'emergenza pandemica. Una decisione che è stata aspramente criticata dal Comitato, fino al ricorso al Tar.

A sostegno del Parco, le associazioni ambientaliste, che si sono riunite sotto la sigla Comitato tutela mare (Ctm), hanno inviato una lettera aperta alle autorità e alla cittadinanza: "Le sottoscritte Associazioni lavorano da anni sul territorio napoletano e si adoperano per la tutela dell'ambiente e del mare, condividendo e sostenendo, tra l’altro, molti dei principi ispiratori del Comitato. E' per questo che riteniamo questa vostra azione priva di logica, dannosa, e controproducente per le stesse istanze da voi promosse. Possiamo testimoniare che, oggi, il Parco della Gaiola è uno dei rari esempi di recupero e valorizzazione territoriale che, dopo decenni di incuria, degrado ed illegalità diffusa, è riuscito a restituire alla collettività un luogo unico della Città di Napoli, finalmente fruibile da tutti in maniera sicura, decorosa e gratuita".

Si legge, ancora, nella lettera: "La rigenerazione di questo luogo ha richiesto dedizione, sacrifici, passione e coraggio in un contesto non facile, ma oggi la Gaiola è punto di riferimento per migliaia di cittadini e scolaresche che lo frequentano ogni giorno per tutto l'anno. Ciò è stato possibile grazie ad una tenace lotta di riscatto territoriale dal basso ed alla ricerca di soluzioni gestionali coraggiose a scelte consapevoli operate dagli Enti pubblici. È pur vero che, spesso, dietro esigenze di tutela e conservazione vengono preclusi ai cittadini pezzi del nostro patrimonio ambientale e culturale. Nel caso della Gaiola si è dimostrato che un'altra via è possibile, si chiama fruizione sostenibile e siamo tutti determinati a difenderla e perseguirla. In una costa ancora stritolata da aree interdette per inquinamento, proprietà private, e costosi lidi balneari sarebbe una sciagura dolosa annullare quanto sin qui creato nell'Area Marina Protetta della Gaiola, dopo anni di sacrifici, andando ciecamente contro gli interessi stessi del mare, dei cittadini e delle generazioni future. Il caso della Gaiola oggi può rappresentare piuttosto una best practice per dimostrare che il cambiamento è possibile e che tanti altri tratti di costa, ancora ostaggio del degrado, possono essere recuperati e restituiti ad una fruizione pubblica gratuita, dignitosa e sostenibile".

Oltre alle già citate Wwf, Greenpeace e Marevivo, le associazione che hanno firmato la lettera sono Let's do it, Asoim Odv, Oceanomare Delphins, Cleanap, N' Sea Yet, Vivara Aps, Associazione Nemo, Banca delle risorse immateriali, Gea Ets, Circolo Ilva Bagnoli e Associazione domizia. La battaglia non finirà qui. Adesso bisognerà attendere il pronunciamento del Tar. Quello che è certo è che il mare e la sua fruizione restano nervi scoperti per la comunità napoletana.