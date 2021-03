Oli esausti, raddoppiano i punti di raccolta itineranti a Napoli

Raddoppiano le postazioni di raccolta di olio vegetale domestico esausto sul territorio di Napoli. Ogni mese i cittadini potranno conferire gli oli derivanti dalla cottura e dalla frittura dell'olio d'oliva, di semi e dai grassi vegetali ed animali (es. burro e magarina) presso le adeguate postazioni sul territorio comunale.

Asia Napoli in sinergia con l' Assessorato all'Ambiente ha aumentato i punti di raccolta itineranti passando da 12 a 24, mentre restano sempre attivi quelli fissi presso le 10 isole ecologiche. Le nuove postazioni garantiranno una copertura pressochè uniforme sul'intero territorio di Napoli, fornendo ai cittadini un servizio aggiuntivo per facilitare il conferimento di questi rifiuti. Inoltre, appena possibile, saranno attivati nuovi punti di raccolta presso siti pubblici quali le sedi della municipalità, presso scuole, parchi pubblici etc.

"Esprimo soddisfazione – ha dichiarato l' Assessore comunale all'Ambiente Raffaele Del Giudice - per il potenziamento di questo servizio e ringrazio l'ASIA Napoli e tutti i lavoratori e lavoratrici per il lavoro svolto. E' importante dimostrare concretamente attenzione e rispetto per l'ambiente raccogliendo in un contenitore l'olio domestico prodotto e conferirlo nelle modalità adeguate".

Il servizio di raccolta esteso a tutte le municipalità

Asia Napoli, in collaborazione con il Comune di Napoli e l'Assessorato all'Ambiente, nell'ambito delle attività di implementazione dei servizi di Raccolta Differenziata, ha potenziato ed esteso a tutte le municipalità di Napoli il servizio di raccolta degli Oli Vegetali Esausti.

Appartengono alla categoria degli “Olii Vegetali Esausti” tutte le sostanze che derivano dalla cottura e dalla frittura dell’olio d’oliva, di semi e dai grassi vegetali ed animali che opportunamente raccolti, diventano materia prima utilizzabile nel processo dell'economia circolare evitando la dannosa dispersione nell'ambiente. Per gli oli raccolti potrà così avere inizio un ciclo virtuoso di recupero finalizzato ad esempio alla produzione di biocarburante o di glicerine per i saponi, evitando il rischio di conferimento negli scarichi fognari creando gravi problemi alle attività di depurazione delle acque e contribuendo all'inquinamento dell'ambiente.

L'estensione del servizio, che ha avuto inizio già a partire dal mese di febbraio, producendo ottimi risultati, viene attuata con tre modalità:

Raccolta presso le 10 Isole Ecologiche Raccolta presso 24 postazioni Itineranti, localizzate in diversi punti della Città Raccolta domiciliare mediante postazioni fisse, presso condomini, parchi, palazzi, case singole

L’elenco delle 10 Isole Ecologiche e delle 24 postazioni Itineranti, pubblicato sul sito internet asianapoli.it, garantisce una copertura pressoché uniforme sull'intero territorio di Napoli.