Bike sharing, nuova stazione di "Napoli 'n Bike" a piazza Bovio

Prende a poco a poco forma il progetto di noleggio su strada biciclette a pedalata assistita realizzato da M.C.Consulting, ESA Move e UnicoEnergia con il Comune di Napoli, sostenuto da Q8 e Emoby.

"Napoli 'n Bike" si è infatti da oggi arricchito di una nuova ciclostazione in piazza Bovio con sei biciclette elettriche.

Si unisce alle altre due stazioni, di piazza Vittoria e via Partenope.

Come funziona

Per utilizzare il servizio basta scaricare l’app e registrarsi. Il sistema è user friendly: il noleggio si avvia mediante la scansione del QR Code della stazione o della bicicletta. I codici digitali delle stazioni e delle city bike vengono automaticamente associati alla sessione di noleggio dell’utente e l’accensione della bicicletta, geolocalizzata, è automatica, senza pulsanti o chiavi.

Le stazioni Napoli N’Bike, automatizzate, sono in servizio h 24, 7 giorni su 7: Inoltre, la ricarica è di tipo induttivo, con un vantaggio sia per la sicurezza elettrica sia per la resistenza agli agenti atmosferici.

I costi di utilizzo per gli utenti partono da € 0,99 al distacco e € 0,05 al minuto: un’ora di noleggio è quindi a € 3,99, e sono previsti diversi pacchetti con prezzi più vantaggiosi così da favorirne un uso continuativo sia da parte dei cittadini che dei turisti.