"Napoli 30", la sfida per un nuovo limite di velocità cittadino

Domani mercoledì 27 marzo dalle ore 17.30 presso la Sala Nugnes della sede del Consiglio comunale di via Verdi, si terrà la presentazione del comitato Napoli città 30 promosso dalle associazioni Legambiente Campania Napoli Pedala e Fiab Napoli Cicloverdi che ha visto in poche ora l’adesione di oltre trenta associazioni e comitati.

"Sarà l’occasione per confrontarsi sulla necessità di adottare politiche sulla mobilità che siano realmente in grado di tutelare le utenze fragili della strada e che realizzino una giusta transizione ecologica consentendo a tutte e tutti di muoversi nel rispetto dei propri diritti costituzionali", fanno sapere gli organizzatori.

L’obiettivo di 'Napoli 30' è "riqualificare l’ambiente urbano, restituendo spazio pubblico alle persone per migliorare la sicurezza e la socialità"." L’introduzione della Città 30 favorisce - proseguono i promotori - una distribuzione democratica dello spazio urbano, bilanciando l’uso dei veicoli privati con la promozione dei mezzi pubblici, favorendo la mobilità attiva, a piedi o in bicicletta, contrastando gli squilibri causati da politiche poco lungimiranti e auto-centriche. Numerose le città che in queste settimane stanno avviando percorsi in tal senso e da Bologna, città che ha investito molto su questo tema i risultati dopo i primi mesi di sperimentazione sono entusiasmanti con riduzione di morti e feriti gravi di oltre il 20%. È proprio dal comitato Bologna 30, che è stata ideata una campagna di condivisione di materiale tecnico, informativo e know-how per consentire alle città interessate di partire e Napoli ne ha colto l’opportunità".

Gli interventi previsti e le adesioni

Diversi gli interventi previsti per la giornata di domani tra cui quelli di Valentina Orioli assessora alla Mobilità Comune di Bologna, Paolo Giulierini, ex Direttore MANN, Ugo Rossi, Gran Sasso Science Institute, Luca Simeone, Bicycle Mayor Napoli, Enrica Papa, Università di Westminster, Andrea Colombo, Project Manager Bologna Città 30, Edoardo Galatola esperto sicurezza stradale FIAB, Matteo Dondé, Architetto Urbanista, Maria Teresa Dandolo Coordinatrice Fiab Campania e Francesca Ferro Direttrice Legambiente Campania, modera Andrea Parrella giornalista Fanpage.

All’incontro sono stati invitati il Sindaco, esponenti della giunta, del consiglio comunale e delle municipalità.

Adesioni aggiornate ad oggi Greenpeace gruppo locale Napoli, Napoli Bike Festival, TBA Acerra, Percorsi Cumani, Bicycle House, Associazione Marco Mascagna, tutti i circoli Legambiente di Napoli, Gentle Green Events, WWF Napoli, Gentegreen aps, Teachers For Future , ADA (Associazione Donne Architetto) Napoli, AIFVS, Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada – sede di Napoli, Italia Nostra, Comitato Ztl Dante, Rete Sociale Nobox, Ex-OPG Je so’ pazzo, VAS Napoli, Fridays For Future Napoli.