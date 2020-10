Smart mobility, a Napoli arrivano altri 900 monopattini

Anche Reby, leader europea della smart mobility, attiva la sua sperimentazione di monopattini in sharing a Napoli. Saranno 900 i veicoli elettrici che verranno progressivamente collocati sulle strade cittadine. Domani, 22 ottobre, la sperimentazione inizia con 250 monopattini distribuiti tra l’area Vomero e il centro città. Nelle settimane prossime è prevista la progressiva estensione dell’area operativa e del numero dei monopattini per una importante area della città. I veicoli potranno circolare in modalità free-floating, ovvero senza la necessità di partire e giungere in punti specifici di raccolta, con sosta libera (a meno di alcune aree vincolate) e con le regole delle biciclette.

“Con i monopattini di Reby – commenta l’Assessore al Patrimonio, ai lavori pubblici e ai giovani Alessandra Clemente – si rafforzano le dotazioni e le possibilità di spostamento del cosiddetto “ultimo miglio” per i cittadini e turisti napoletani. A regime Reby metterà a disposizione un totale di 900 veicoli in modo da consentire diffusi spostamenti brevi nell’area urbana. Il servizio parte nell’area del Vomero e nell’area centrale – da Mergellina a piazza Municipio – in aggiunta all’altro operatore. Abbiamo dato la possibilità a questi operatori della sharing mobility di operare sul territorio comunale con l’unico obiettivo di migliorare le possibilità di mobilità della città. I monopattini non vogliono essere sostitutivi bensì complementari del trasporto pubblico – oggi particolarmente in difficoltà a causa delle limitazioni per l’emergenza sanitaria da Covid-19 e per le difficoltà di bilancio – e possono contribuire alla progressiva limitazione dell’uso dell’auto in centro città. Un servizio alla città, facile, ecologico, efficiente e rispettoso delle regole del distanziamento fisico imposto dall’emergenza sanitaria da Covid-19 che ci impegna in termini di controlli e dell’uso in sicurezza. Oggi più che mai dobbiamo seguire le indicazioni delle autorità sanitarie, indossare la mascherina, igienizzare le mani, anche sui monopattini. A tutti gli utilizzatori raccomandiamo un uso attento per la sicurezza propria e degli altri utenti della strada”.