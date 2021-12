Per le feste di Natale sospesa la ZTL "Morelli, Filangieri, Mille": l'ordinanza

Da oggi e fino al 6 gennaio 2022 è in vigore l’ordinanza dirigenziale del servizio viabilità e traffico per la sospensione, per il periodo delle festività natalizie anno 2021 della ZTL “Morelli, Filangieri, Mille”. A darne notizia è il Comune di Napoli.

Questo è quanto viene scritto nell'ordinanza: "SOSPENDERE, dal 8 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, l'efficiacia dell'O.D. n. 1030 del 30.0.2015 (prot. SMS n. 173 del 28.10.2015) e ss.mm.ii. e, per effetto di ciò, la ZTL “Morelli, Filangieri, Mille” nonché l'attivazione in esercizio del Varco Morelli.

Ogni altra ordinanza in contrasto con la presente deve intendersi sospesa.".