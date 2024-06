La funicolare di Mergellina resterà chiusa due giorni: l'annuncio

La funicolare di Mergellina mercoledì 12 e giovedì 13 Giugno sarà chiusa al pubblico per interventi di manutenzione.. Come informa ANM, in una nota, dalle ore 7:00 alle ore 20:00 sarà attiva la linea occasionale 621 con una frequenza di 30 minuti.

Questo il percorso: Mergellina (fermata ANM n. 2140 alt. funicolare), via Caracciolo, Via Orazio, Via Manzoni (fermata funicolare), Via Stazio, Via Orazio, Mergellina. Le fermate saranno attivate in corrispondenza delle stazioni intermedie della funicolare.