Neapolis Marathon: istituito particolare dispositivo di traffico per la manifestazione

Il comune di Napoli ha istituito, dalle ore 8:30 alle ore 13:00 di domenica 14 novembre 2021, un particolare dispositivo di circolazione in occasione dell'evento Neapolis Marathon.

Nel dettaglio:

Per il giorno 14 novembre 2021, dalle ore 8:30 alle ore 13:00, e comunque sino a cessate esigenze:

1. il divieto di transito veicolare nelle strade di seguito elencate e interessate dal passaggio degli atleti: piazza del Plebiscito, via Cesario Console, via Nazario Sauro, via Partenope, piazza Vittoria, via Francesco Caracciolo, largo Sermoneta, molo San Vincenzo, via Ammiraglio Ferdinando Acton, via Cristoforo Colombo, via Nuova Marina, via Amerigo Vespucci, rotonda A. Lucci, via Alcide de Gasperi, via Marchese Campodisola, piazza Bovio, via Depretis, piazza Municipio, via Vittorio Emanuele III, via San Carlo, piazza Trieste e Trento;

2. in via Nazario Sauro, nel tratto da via Cesario Console a via Lucillo, una corsia di emergenza, lato fabbricati, con direzione verso via Ammiraglio Ferdinando Acton;

3. in via Mergellina, nel tratto compreso tra via Posillipo e via Orazio, il senso unico di marcia con direzione piazza Sannazaro;

4. il divieto di transito in rampe Paggeria;

5. la sospensione delle aree di sosta riservate al trasporto pubblico non di linea (taxi) in via San Carlo e in via Dumas padre