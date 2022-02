Bicycle House, Cristian Auriemma racconta il suo viaggio : "Ho pedalato 1200 km in Rwanda"

Stasera alle 19.30 presso la Bicycle House della Galleria Principe a Napoli, si terrà un incontro con Cristian Auriemma.

Il "bikepacker" racconterà l'esperienza dalla quale è appena tornato: 1200 km di viaggio in Rwanda, tutto in bici, da solo, ed in otto giorni.



"Un'avventura – spiegano gli organizzatori del Napoli Bike festival– di ultracycling tra resistenza e paesaggi sconfinanti nella piena natura". Nel corso dell'incontro saranno proiettate fotografie accompagnate dal racconto di quanto vissuto dal protagonista.



"È stata un'avventura, una lezione di vita - ha raccontato a proposito della sua impresa Auriemma - nel cuore dell'Africa, spesso su strade assurde, spesso senza cibo per miglia e miglia. Ma sempre circondato dal sorriso della gente".