Circumvesuviana, cancellata un'intera tratta: esplode la rabbia degli utenti

Eav comunica, in una nota, che dal 9 luglio e fino alla fine di agosto sono cancellati tutti i treni da Napoli a Poggiomarino. Dopo i numerosi problemi dei giorni scorsi, l'azienda annuncia: "Linea Napoli/Poggiomarino –Soppressione servizio ferroviario. In considerazione del protrarsi delle difficoltà in termini di disponibilità di personale viaggiante sulle linee vesuviane, considerato anche il protrarsi del particolare periodo di emergenza Covid 19, SI DISPONE, a decorrere dal 9 luglio al 31 agosto 2022, la soppressione di tutte le corse ferroviarie sulla linea Napoli – Scafati – Poggiomarino. Il servizio sulla tratta TORRE ANNUNZIATA – POGGIOMARINO, in tale periodo, sarà garantito da autobus sostitutivi".

La nota, condivisa anche sui social, ha mandato su tutte le furie gli utenti. "Cosa me ne faccio dell'abbonamento?", "Siete da denuncia", "Trasporti da terzo mondo". Sono solo alcuni delle decine di commenti comparsi sotto al post.