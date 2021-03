Ciclovia dei Campi Flegrei, un sondaggio per sceglierne il nome

Nella giornata di ieri 23 marzo è stata presentata al pubblico, attraverso una conferenza su Facebook, l'idea di una Ciclovia dei Campi Flegrei promossa dall'associazione "Percorsi Cumani – Cicloturismo da Nisida a Miseno".

Sono stati anche proposti diversi nomi per il percorso, tra i quali se ne sceglierà uno attraverso un sondaggio (qui) che rimarrà online fino a domenica 28 marzo.

Il nome dovrebbe "racchiudere la vera essenza di un territorio magico come i Campi Flegrei". Questi quelli in lizza: La via del mito, Via felix, Miseneide, Ciclovia flegrea, La via ardente.

Il progetto

Così viene presentato il progetto: "l'idea/progetto è proporre e realizzare un percorso pedonale e per cicloturismo separato dal traffico automobilistico, ove fosse possibile. Da Bagnoli a Pozzuoli/Gerolomini per un lungo tratto può essere utile utilizzare l'area soprastante la scogliera e a seguire la dismessa linea della cumana dalla Pietra ai Gerolomini. Un secondo tratto è possibile realizzarlo lungo la linea di costa da Pozzuoli, parcheggio auto di via Fasano, fino a Lucrino. Utilizzando l'area demaniale che inizia dal parcheggio di via Fasano e prosegue lungo il confine delle ex fabbriche Sofer e Pirelli per giungere nell'area dell'ex convento del lido delle monachelle. Si prosegue, sempre lungo la linea di costa demaniale fino a Lucrino per utilizzare il sottopassaggio della Cumana che porta in piazza e da qui in direzione lago d'Avemo. Il quarto step interessa il ripristino della percorribilità della grotta di Cocceio per giungere a Cuma. Da qui al lago Fusaro e Miseno. Un progetto che può procedere per piccoli passi. In tre o quattro step successivi. Pertanto Invitiamo tutti i cittadini interessati a dare un contributo di condivisione e partecipazione alle iniziative pubbliche che verranno promosse".