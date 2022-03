Con una candela in Galleria Principe: l'iniziativa di Bicycle House per M'illumino di meno

Venerdì 11 marzo, a partire dalle 19.30, Bicycle House aderisce alla 18ma edizione di "M'illumino di meno", iniziativa volta a spegnere le luci per sottolineare la necessità di una “radicale transizione energetica”.

“Simbolicamente sarà così il momento di spegnere le luci contro l'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico creando poi un "falò" di candele – spiegano da Bicycle House – L'immagine che ci piacerebbe realizzare è quella di singole persone della città che a piedi o in bicicletta portino con sé una candela da casa e silenziosamente si ritrovino in Galleria Principe presso Bicycle House per accenderle insieme”.

L’edizione 2022 di M’illumino di Meno, organizzata da Caterpillar e Rai Radio2 con Rai per il Sociale, prevede l’adesione di due “mentori”: l’ultraciclista Paola Gianotti e il neurobiologo vegetale Stefano Mancuso. La prima in quanto testimonial attiva della bici e il secondo quale promotore delle piante come strumenti gentili per compiere la transizione ecologica.

“Un invito a pedalare, rinverdire, migliorare e a spegnere le luci come gesto di pace”, concludono da Bicycle House.