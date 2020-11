Verde pubblico a Napoli, effettuati interventi di manutenzione in alcune aree della città

Nell'ambito dell'accordo di collaborazione per la gestione delle aree verdi pubbliche del territorio metropolitano, siglato tra il Comune di Napoli e la Città Metropolitana di Napoli, questo weekend, grazie al supporto della cooperativa "La Primavera 3", sono stati effettuati interventi di manutenzione del verde orizzontale nelle seguenti aree: Oasi Cerlone, Via Nicolardi, area sgambamento cani presso Parco de Filippo, Via Oreste Salomone, per una stima approssimativa di circa 16000 mq di verde ripulito e riqualificato.

“Cerchiamo costantemente di ottimizzare gli interventi in città, attraverso un’attenta programmazione e grazie al supporto delle sinergie interistituzionali. La collaborazione prevede al momento più di 30 siti di interesse cittadino e continuerà per i prossimi mesi con interventi settimanali”, ha commentato l’Assessore comunale al Verde Luigi Felaco.