Pecoraro Scanio: “G20 Clima, rischio clamoroso fallimento”

L'allarme del presidente della fondazione Univerde e già ministro dell’ambiente dal convegno Food for Earth: “Il via libera a Trivellazioni segnale pessimo e incoerente. In occasione del G20 serve coraggio su stop fossili. Basta promesse per il futuro e ignavia nel presente”