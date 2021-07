Opera 2030: "Napoli al centro dell’innovazione per il Turismo"

La creatività come risorsa del Sud

Giovedì 15 luglio mattina a Napoli presso hotel Nh Panorama l’Open Day “ Napoli. Creatività e Innovazione al servizio del Turismo”. organizzato da Opera2030, Fondazione Univerde, Influgramer con il corso Hospitality Management e l’Osservatorio giovani della Federico ll.

Previsto il saluto del rettore Matteo Lorito., interventi istituzionali e Universitari, presentazione di Best Practice e il riconoscimento del “Green Pride “ per il turismo a chi ha promosso Napoli e la Campania come lo scrittore Maurizio De Giovanni, autore di romanzi e fiction che hanno rilanciato l’immagine del capoluogo partenopeo.

I lavori saranno coordinati dal prof Lello Savonardo, docente di comunicazione presso l’Università Federico ll e da Andrea Zagato ceo di Influgramer, aggregatore di oltre 40.000 Influencer di Instagram. "Con questo evento vogliamo rilanciare l’impegno per conquistare a Napoli e alla Campania una leadership del turismo sicuro e sostenibile". Ha dichiarato Alfonso Pecoraro Scanio presidente della fondazione Univerde e docente di turismo presso le università di Milano Bicocca, Roma TorVergata e Napoli Federico ll.