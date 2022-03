Mense scolastiche, a Pomigliano diventano plastic free e ancora più salutari

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

È iniziato il nuovo servizio mensa per le scuole materne ed elementari di Pomigliano d’Arco curato da La Cascina Global Service. Tantissime le novità introdotte dall’azienda del Gruppo La Cascina Cooperativa, da oltre quarant’anni leader nei settori della ristorazione collettiva e del global service in tutta Italia. Grazie a importanti investimenti nel breve periodo, La Cascina Global Service punta a eliminare gradualmente la plastica dai refettori con l’introduzione di posate in acciaio, borracce brandizzate con i loghi del Comune e della società, stoviglie in melamina. Ogni locale sarà poi dotato di carrelli termici per il corretto mantenimento delle temperature, depuratori d’acqua e spremiagrumi professionali. Per la prima volta i menu saranno plurilingue: non soltanto in italiano ma anche in inglese, arabo e cingalese per semplificare la consultazione da parte dei piccoli fruitori stranieri. Un modo, come tanti altri proposti da La Cascina, per favorire anche l’integrazione e la conoscenza reciproca. Il servizio, basato su pasti salutari, produzioni biologiche, cibi controllati in ogni fase del processo di trasformazione, tiene conto anche delle differenti esigenze alimentari legate a fattori allergici, a particolari patologie, a diversi credo religiosi. Nella composizione dei menù si privilegeranno le produzioni derivate da agricoltura biologica, filiera corta e Km 0, acquisendo inoltre materie prime e prodotti dal circuito equo-solidale come la frutta. In occasione di particolari festività La Cascina Global Service garantirà la preparazione di pietanze (compreso il dolce) caratteristiche della festa. Inoltre, per genitori e alunni, è stata prevista la figura della biologa che accompagnerà da vicino l’alimentazione dei piccoli commensali non soltanto attraverso lo studio di menu salutari ed equilibrati, ma anche attraverso l’organizzazione di attività legate all’educazione alimentare, oggi fondamentali per una crescita sana e per l’adozione di corretti stili di vita. La promozione di progetti formativi in base alle diverse fasce di età è un valido aiuto nel processo pedagogico ed educativo. Sono previsti quindi degli itinerari didattici multidisciplinari sull’alimentazione e non solo. Il pasto in mensa inoltre è anche occasione di educazione al gusto per abituare i bambini a nuove e diversificate esperienze olfattive e superare la monotonia che talora caratterizza la loro alimentazione: essere educati ad apprezzare i nuovi sapori e nutrirsi in modo salutare significa essere aperti ad ogni esperienza alimentare. Ma le importanti novità non si fermano soltanto alla tipologia del servizio curato dalla Cascina Global Service. Perché interessano anche i 27 lavoratori fra autisti e addette mensa. “Nonostante il periodo difficile, dettato dal perdurare della pandemia – spiega Marco Cortone, direttore di produzione per La Cascina Global Service in Campania – abbiamo salvaguardato i livelli occupazionali per non disperdere esperienze, professionalità e la familiarità che avvicina il servizio ai nostri piccoli utenti e all’istituzione che ci ospita. La forza del nostro Gruppo sono, da sempre, le persone, i lavoratori che sanno rendere unico e professionale il servizio”.