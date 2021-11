Città intelligenti e comunità: a Bacoli un convegno per abitare territori più sostenibili

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Le politiche e i finanziamenti europei, da un lato, e il PNRR, dall’altro, spingono fortemente in un’unica direzione, quella dello sviluppo sostenibile, ponendo al centro il ruolo di città, cittadini e Pubbliche Amministrazioni. La transizione ecologica non è un “fondo”, non è un mero “fatto politico” e non può essere soltanto a “carico” dei sistemi produttivi. È una rivoluzione che impatta sulla vita di tutti e chiede di rivedere temi come l’abitare, le infrastrutture della vita quotidiana, consumi e stili di vita. Senza una conversione di “sistema” e l’attivazione di processi cooperativi e collaborativi tra imprese, istituzioni territoriali, agenti culturali e parti sociali al servizio di interessi comuni, il raggiungimento degli obiettivi rischia di non realizzarsi. Giovedì 25 novembre - dalle ore 17,30 alle ore 19,30 - aziende, giornalisti, stakeholder e decisori locali si incontrano, quindi, per discutere sui temi dell’innovazione urbana e proporre soluzioni efficaci nel settore delle Smart Cities and Communities. Il convegno, promosso dalla redazione giornalistica di ‘Oggi Quotidiano’, in collaborazione con il Comune di Bacoli, fa parte di un format di eventi itineranti e azioni educative, volte a stimolare l’approfondimento e il confronto su temi urgenti e strumenti attuativi, chiamando in causa i leader del futuro. AD campani che stanno già cambiando modelli, produzioni e corporate governance, traducendo in pratica le buone intenzioni.