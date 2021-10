Il primo evento carbon neutral patrocinato dal comune di Napoli

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Up2You, startup innovativa e società Benefit, rende Carbon Neutral l’evento sullo sviluppo sostenibile, Green Blue Days, che si svolge a Napoli tra il 13 e il 15 Ottobre. Up2You dà il proprio supporto e contributo per neutralizzare le emissioni non riducibili prodotte durante i tre giorni della manifestazione: per ogni chilogrammo di CO₂ prodotto dall'evento, altrettanta CO₂ viene catturata sostenendo progetti di tutela ambientale certificati. Green Blue Days ha scelto Up2You per compiere un ulteriore passo verso la sostenibilità ambientale, dando vita a un evento a zero emissioni nette: Up2You ha effettuato il calcolo delle emissioni di CO₂ prodotte dall’intero evento (per esempio, il consumo energetico legato alla manifestazione, il soggiorno in hotel di partecipanti e collaboratori, e i relativi spostamenti impattano sul Pianeta) e ha azzerato le emissioni non riducibili dando a Green Blue Days la possibilità di sostenere progetti di tutela ambientale certificati VCS (Verified Carbon Standard, il programma più utilizzato al mondo per ridurre le emissioni di CO₂). Si tratta di progetti volti a tutelare aree forestali insieme alla biodiversità che ospitano, ma anche a diffondere e promuovere tecnologie sostenibili; inoltre, esemplari di alberi di diversa specie verranno piantati, fuori Napoli, in un'oasi del WWF tra la fine di Ottobre e l’inizio di Novembre. Per sostenere i progetti di tutela ambientale, Green Blue Days ha scelto la strada del coinvolgimento diretto dei partecipanti: sono loro, infatti, a supportare i progetti attraverso i bigliettini piantabili forniti da Up2You. La caratteristica principale è data dalla possibilità di generare un impatto positivo sul Pianeta per ben due volte: la prima, inserendo il codice o scansionando il QR code presente sul biglietto e sostenendo così i progetti certificati, la seconda piantando il bigliettino stesso con un po’ di terra e acqua. Tutti insieme, possono generare un doppio impatto positivo sull’ambiente. https://u2y.it