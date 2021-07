A Casoria un'app per le informazioni sulla raccolta differenziata

Mercoledi 7 luglio alle ore 17.00 sarà presentata presso l’Aula consiliare del Comune di Casoria la nuova app di Casoria Ambiente, uno strumento pratico e di grande innovazione che permetterà ai cittadini di avere informazioni sulla raccolta differenziata, sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti e di prenotare, in maniera veloce il ritiro degli ingombranti.

Alla conferenza stampa, organizzata dalla società Casoria Ambiente e che vedrà la partecipazione della stampa locale, delle associazioni e delle istituzioni del territorio, interverranno il Sindaco di Casoria, Avv. Raffaele Bene, il Vice Sindaco con delega all’Ambiente Dott.ssa Paola Ambrosio, il prof. Pierluigi Rippa, coordinatore del corso di studi in Ingegneria Gestionale dell'Università Federico II.

“Stiamo lavorando incessantemente per garantire pulizia e decoro urbano alla città di Casoria” - ha dichiarato l’Amministratore Unico della società Casoria Ambiente Dott. Massimo Iodice - siamo felici di lanciare un progetto così innovativo e tecnologicamente sviluppato, che consentirà a tutti i cittadini di poter utilizzare in maniera semplice ed in completa autonomia una serie di strumenti utili per la raccolta differenziata. Soltanto con la collaborazione tra cittadini e istituzioni si può pensare di raggiungere i risultati sperati e, soprattutto, di mantenerli nel tempo. Siamo tra i primi comuni della Campania a presentare una app con la quale dare la possibilità a tutti di fornire segnalazioni e prenotare, con un semplice clic, il ritiro dei rifiuti ingombranti: tutto ciò ci consentirà di ottimizzare i tempi, ridurre al minimo eventuali disservizi nella gestione del ciclo dei rifiuti e dare un segnale concreto alla cittadinanza”.

La società Casoria Ambiente comunica inoltre che dall’8 luglio al 6 agosto sarà possibile ritirare – dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13- i kit di buste per la raccolta differenziata.I punti di distribuzione saranno, per il centro città, la sede comunale di Piazza Cirillo e la sede di Casoria Ambiente in Via Pio XII n.130; per la frazione di Arpino le sedi comunali di Via Nazionale delle Puglie n. 232 e Via Benedetto Croce n.48.