Un finanziamento senza precedenti in Campania per la ricerca nell’Agrifood. La Federico II ha guidato l'importante progetto che ha vinto un bando nazionale di grande rilievo.

"Si realizza, così, il Centro Nazionale per le Tecnologie in Agricoltura. Napoli diventa centrale in Italia per lo sviluppo della nuova agricoltura legata alle tecnologie abilitanti, un centro di rilevanza nazionale e internazionale che prevede nove spoke distribuiti su tutto il territorio italiano, ma dalla nostra città parte questo grande risultato e riconoscimento ottenuto dalla ricerca nell'agroalimentare nella Regione Campania. Sono felice che il nostro Ateneo sia stato il promotore ed è stata l'università Federico II che ha guidato questo bando che ha ricevuto grandi riconoscimento dai revisori nazionali e internazionali", è il commento di Matteo Lorito, rettore della Federico II.