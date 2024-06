Incendio dei Camaldoli: presidio dei Vigili del fuoco nei punti più vulnerabili

Per impedire la ripresa di eventuali focolai nel sottobosco della collina dei Camaldoli riarso dal clima torrido, i Vigili del fuoco hanno lavorato a ritmo serrato fino al violento acquazzone di ieri.

Enormi e vistose le cicatrici lasciate dal fuoco su quello che era uno dei principali polmoni di verde della città.

Aree vulnerabili

Anche se l'intervento di spegnimento è concluso, i Vigili del fuoco di Napoli continuano a vigilare nei punti strategicamente più vulnerabili: si tratta di via Cupa Sant'Aniello a Pianura (dove è operativa la squadra 15/b) e via Cupa Camaldoli (dove si trova la 3/b).

Dopo aver messo in sicurezza e tenute indenni dalle fiamme persone, case e cose, i caschi rossi restano dunque a fare prevenzione e salvaguardia del territorio.

Rifiuti e veleni

Dalle ceneri, intanto, come segnalano molte persone sui social, stanno spuntando rifiuti di ogni tipo e questo contribuisce ad aumentare gli interrogativi sulle responsabilità, anche in termini di controllo e prevenzione, oltre che sulla possibile dinamica dell'innesco delle fiamme, per gli esperti chiaramente imputabile all'uomo.

Rischio in aumento

Se quello dei Camaldoli non è il primo incendio devastante subito dal nostro territorio - basti pensare a quello divampato l'11 luglio 2017 che ha portato alla distruzione di quasi un terzo del Parco nazionale del Vesuvio, che ancora oggi mostra paurose cicatrici - ci si augura che possa essere l'ultimo, anche se l'allerta resta alto in tutte le zone boschive e/o a ridosso di aree incolte con fitto sottobosco.

Dal 4 luglio, intanto, sarà operativa la convenzione stipulata dalla Regione Campania che consentirà di coinvolgere i Vigili del fuoco nelle operazioni AIB - anti incendio boschivo, demandate alla società in house SMA unitamente a quelle - tra l'altro - di difesa suolo, polizia Idraulica, manutenzione del territorio naturalistico e ambientale, sale operative Terra dei Fuochi, rimozione rifiuti lungo strade provinciali, rimozione e smaltimento di rifiuti su siti di proprietà di Regione Campania.

Delle 15 basi della Sma sul territorio campano 7 sono nell'area metropolitana: Napoli, Ischia, Marano (2 squadre), Boscoreale (2 squadre) e Gragnano. All'anti incendio boschivo Sma, in particolare, sono addette 224 unità su turni alterni, tutti i giorni nel periodo di massima allerta che va dal 15 giugno al 15 ottobre.