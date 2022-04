Un'app per conoscere i parchi ed il verde urbano di Napoli: ecco GreeNApp

GreeNApp è il nuovo "strumento per la conoscenza, la promozione e la valorizzazione dei parchi e giardini presenti a Napoli". Si tratta di un'applicazione che permetterà la conoscenza del verde partenopeo, ed è stata resa possibile da un finanziamento della Regione Campania assegnato all'associazione Premio GreenCare, vincitrice di un avviso pubblico rivolto alle iniziative del Terzo Settore per promuovere una maggiore consapevolezza della necessità di nuovi stili di vita per contrastare i cambiamenti climatici. Sarà scaricabile gratuitamente sui device Apple e Android a partire da domani quando verrà presentata nel corso di un convegno formativo promosso con l'Ordine dei Giornalisti della Campania, dal titolo "L'innovazione nel green: per un nuovo modo di vivere il verde".

L'app si preannuncia come un viaggio alla scoperta di tre milioni di metri quadrati di verde cittadino; 12 parchi distribuiti nelle 10 Municipalità di Napoli (Orto Botanico, Parco di Re Ladislao, Parco Massimo Troisi, Parco Robinson - Mostra d'Oltremare, Parco Salvatore Costantino, Parco San Gaetano Errico, Parco Virgiliano, Parco Viviani, Real Bosco di Capodimonte, Villa Comunale, Villa Floridiana); 12 quiz con 60 domande; 24 punti di interesse storico-artistici, oltre 20 specie di piante più diffuse, provenienti da cinque continenti e 30mila utenti stimati.

Il progetto intende da un lato avvicinare le nuove generazioni alla conoscenza del verde urbano cittadino, cui dare valore per sviluppare un più consapevole senso civico green, attraverso uno strumento ed un linguaggio familiari ai giovani. Dall'altro vuole promuovere stili di vita sostenibili per spingere i cittadini ad adottare comportamenti virtuosi, dal momento che, localizzandosi nei parchi e giardini pubblici, sarà possibile conquistare bonus per avanzare nel gioco. L'idea nasce dalla presidente e fondatrice di associazione Premio Greencare, Benedetta de Falco, che ha trovato nel game designer Fabio Viola con il team di Tuo Museo, ideatore di Father and Son, il videogioco di grande successo del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il realizzatore di un progetto ambizioso e innovativo nel panorama internazionale.

La presentazione avverrà domani 5 aprile con appuntamento alle 10 nell'Antico Cellaio del Museo e Real Bosco di Capodimonte, interverranno tra gli altri Sylvain Bellenger, direttore generale del Museo e Real Bosco di Capodimonte; Fulvio Bonavitacola, vicepresidente Regione Campania; Vincenzo Santagada, assessore alla Salute e al Verde Comune di Napoli; Michele Pontecorvo Ricciardi, presidente Fai Campania, Salvatore Terrano, architetto paesaggista (Euphorbia srl), Benedetta de Falco, fondatrice associazione Premio GreenCare; Fabio Viola, designer Tuo Museo, ideatore GreenNApp.