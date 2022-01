Scarichi alla Gaiola: il ministro Cingolani chiederà conto a Invitalia

"Domani chiamerò Invitalia per avere al più presto un riscontro in modo che questa cosa si sblocchi". Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, rispondendo all'interrogazione presentata alla Camera dalla deputata di LeU Rina De Lorenzo sull'area marina protetta parco sommerso di Gaiola a Napoli. "Da decenni - ha spiegato De Lorenzo - è stata posta l'attenzione sulla problematica per l'adozione di interventi strutturali in grado di risolvere l'annosa questione del già esistente troppo pieno dell'impianto di primo trattamento e sollevamento di Coroglio, ubicato all'interno della zona speciale di conservazione e adiacente l'area marina protetta parco sommerso di Gaiola, la cui presenza rappresenta un paradosso sia per la tutela e la valorizzazione dell'immenso patrimonio ambientale e culturale dell'area, sia per gli ovvi motivi di carattere igienico-sanitario e le ripercussioni sulla naturale propensione turistica del territorio, come dimostrato dallo sversamento dal troppo pieno avvenuto nel luglio 2021, a causa di intense piogge, che ha provocato l'interdizione alla balneazione dell'area". La deputata di LeU ha anche evidenziato come "dall'analisi della documentazione è emerso che gli interventi relativi alla riconfigurazione del sistema fognario dell'area non solo non elimineranno l'attuale scarico di troppo pieno di Cala Badessa, ma prevedranno la realizzazione di un secondo scolmatoio fognario che scaricherà sempre sulla linea di costa in prossimità dell'attuale spiaggia di Coroglio". Cingolani, che ha dato rassicurazioni circa un suo intervento per sbloccare la situazione, ha, però, chiarito che "la discarica Ilva-Eternit nella baia di Trentaremi si trova al di fuori del perimetro del Sin e pertanto rientra nelle competenze della Regione Campania" e che "la galleria scolmatrice di bypass di Coroglio, compresa tra le opere del Praru, afferisce a quanto di competenza del commissario straordinario".