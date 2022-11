Festa dell'albero in Villa Floridiana: giornata ricca di eventi nel parco vomerese

Lunedì 21 novembre, in occasione della Giornata nazionale degli Alberi, istituita nel 2013 con l’obiettivo di diffondere il rispetto e l’amore per la natura e la difesa degli alberi, la Direzione regionale Musei Campania, in collaborazione con il comitato Gazebo Verde, l’associazione GEA e il Comitato Civico Vomero, presenta la Festa dell’albero in Floridiana.

L’iniziativa, che gode del patrocinio della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli, del Comune di Napoli e della Municipalità V Arenella-Vomero, ha l’obiettivo di valorizzare l’importanza del patrimonio arboreo, ricordandone il ruolo fondamentale per la sostenibilità ambientale e il contrasto alla crisi climatica, e promuoverne la conoscenza attraverso la sensibilizzazione delle nuove generazioni di cittadini alla tutela e cura del verde.

La manifestazione sarà articolata in due momenti, la mattina nel parco della Villa Floridiana e il pomeriggio nel Museo Duca di Martina, e coinvolgerà attivamente studenti scuole e cittadini in un percorso reale di consapevolezza ecologica e di conoscenza del parco storico vomerese.

Il programma della giornata prevede, dalle 10.00 alle 13.00, nel Parco della Villa Floridiana, una rappresentazione artistica formativa per gli studenti delle scuole medie e superiori partecipanti, finalizzata alla conoscenza del ruolo e delle caratteristiche di alcune alberature selezionate, a cura di Agenzia Zebby Animation, una simulazione di intervento di potatura in 'tree climbing', a cura Rami s.r.l.s, e una simulazione di trattamento endoterapico per la cura di essenze arboree, a cura dell’agronoma Claudia

Loffredo; infine, l’angolo del libro a tema ambientale, a cura di Fondazione Guida alla Cultura.

Nel pomeriggio, alle 14.30, il programma della giornata proseguirà nel Vestibolo del Museo Duca di Martina, dove si svolgerà un incontro con esperti e rappresentanti delle istituzioni sul tema “Il ruolo ecosistemico degli alberi nella aree urbane e nello specifico del patrimonio arboreo della città di Napoli”. Dopo i saluti di Marta Ragozzino, direttrice regionale Musei Campania, Enza Amato, presidente del Consiglio comunale di Napoli, e Clementina Cozzolino, presidente V Municipalità di Napoli, interverranno: Nicola Caputo, assessore all’agricoltura e foreste Regione Campania, Antonio Di Gennaro, agronomo territorialista, Massimo Fagnano, agronomo università degli studi di Napoli Federico II, Marcello Giannotti, ornitologo e naturalista, Maria Luisa Margiotta, architetto storico dei giardini e del paesaggio, Fiorella Saggese, presidente Commissione salute e verde del Comune di Napoli, Vincenzo Santagada, assessore al verde e salute Comune di Napoli, Vincenzo Topa, agronomo. Modera l’incontro Roberto Braibanti, presidente dell’associazione GEA e.t.s.