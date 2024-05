Stop al fotovoltaico selvaggio in Campania: "Non deturperanno più il paesaggio"

Il decreto agricoltura presentato dal ministro Francesco Lollobrigida ha posto un freno all’installazione selvaggia di fotovoltaico sui terreni, a eccezione di alcune aree non produttive.

Un risultato fortemente voluto da Coldiretti Campania che esprime soddisfazione con le parole del presidente Ettore Bellelli: “Sicuramente continueremo a vedere il bel paesaggio delle nostre campagne. Soprattutto ci auguriamo che oltre che belle siano coltivate. Metteremo in campo tutte le azioni possibili sfruttando quelli che sono i finanziamenti europei e regionali, proprio per dare la possibilità agli agricoltori che vogliono investire di poter realizzare in questi terreni produzioni agricole di altissima qualità che rendono grande il Made in Italy”.