De Luca a Ecomondo: "Obiettivo autonomia idrica della Campania"

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervistato ha lanciato il nuovo e rivoluzionario progetto sulla gestione delle grandi Reti a Ecomondo 2023, la fiera internazionale di Rimini, che ha visto la Regione Campania come protagonista nel settore dell’innovazione e della sostenibilità. De Luca ha illustrato il percorso innovativo e unico che porterà la Regione ad affrontare i continui mutamenti climatici con grande senso di responsabilità nei confronti dei propri cittadini, partendo da un comportamento più adeguato delle istituzioni nei confronti dell’ambiente e dando vita a delle infrastrutture ecosostenibili.

Obiettivo autonomia idrica della Campania

“C’è un grande progetto per realizzare una ventina di invasi collinari per avere una riserva idrica importante in caso di siccità – dice il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca - Dunque un progetto ambizioso. I soldi del PNRR potevano aiutarci a risolvere quattro, cinque problemi gravi dell’Italia. Non siamo un paese serio, stiamo bruciando miliardi sprecando i fondi del PNRR. Quello dell’autonomia idrica dell’Italia doveva essere uno dei problemi risolti dal PNRR. Ma non è andata così. Allora noi Regione Campania abbiamo deciso di fare questo progetto da soli. Lo realizzeremo in tre-cinque anni.

”La Regione Campania ha deciso di costituire un’unica società regionale che dovrà gestire le grandi Reti idriche. Una società mista che gestirà otto gruppi sorgentizi, otto campi pozzi, 400 mila metri cubi di serbatoi, 600 km di reti di diametro fino a 2200 cm e due centrali idroelettriche. Naturalmente non è messa in discussione la natura pubblica del servizio. La partecipazione privata servirà ad acquisire tutte quelle figure professionali formate per la manutenzione e corretto funzionamento degli impianti. È previsto un piano di investimenti da parte della Campania che riguarda ogni ambito dell’idrico. Dalle forniture relative alle sorgenti, al risparmio energetico, alla realizzazione di invasi collinari e a interventi sulle reti dove la Campania perde il 40% di acqua. Verranno fatte due reti duali separando l’uso potabile, dall’uso agricolo e industriale, e verranno impegnati oltre 700 milioni di euro. Gran parte di questo finanziamento è regionale, anche se una parte oggi maggioritaria del finanziamento, è nazionale. “Andiamo verso un mondo più fragile e dobbiamo stare attenti – continua il Governatore della Campania Vincenzo De Luca - Allora diciamo una cosa fondamentale: la transizione ecologica sarà uno dei compiti irrinunciabili per il futuro dell’umanità. Dobbiamo comprendere che la transizione ambientale richiede risorse immense. Affronteremo problemi di investimenti e problemi sociali, parlo di risorse pubbliche e private. O abbiamo fiumi di miliardi di dollari che vanno in direzione degli apparati industriali militari o riduciamo questo flusso e li investiamo sull’ambiente. Investendo l’8- 10% del Pil nelle armi, non avremo mai le risorse.”