Dismesso il depuratore di Marina Grande a Sorrento. L'impianto, trasferito in gestione a Gori nel 2002 e oggetto di numerosi lavori di adeguamento e rifunzionalizzazione che lo hanno reso in grado di operare per oltre un ventennio, chiude definitivamente. Grazie agli interventi progettati ed eseguiti da Gori, infatti, i reflui provenienti da parte del territorio comunale di Sorrento sono adesso collettati all'impianto di Punta Gradelle, depuratore realizzato dalla Regione Campania e da marzo 2023 entrato in gestione Gori. Questa mattina, con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, è stato effettuato un sopralluogo in alcune delle infrastrutture realizzate.

"È un'opera strategica per il nostro territorio - ha detto il governatore -. Abbiamo realizzato un tunnel che consente di collegare la rete fognaria del comune di Sorrento all'impianto di Punta Gradelle, completando lo schema depurativo della Penisola Sorrentina. L'opera è parte del progetto più generale della Regione Campania che punta a rendere balneabile tutta la fascia costiera, dal Volturno fino a Sapri. Tra i punti più delicati c'era il Golfo di Napoli, a causa dello sversamento del fiume Sarno, dove siamo intervenuti potenziando i depuratori dei comuni di Angri e di Scafati. Stiamo attualmente lavorando anche per il collettamento dei reflui di Torre del Greco, al fine di raggiungere un risultato straordinario per le nostre coste".

A seguire, gli interventi sono stati presentati nel corso di un incontro che si è tenuto nel Teatro Tasso. Presenti anche il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, il presidente di Gori, Sabino De Blasi, l'amministratore delegato di Gori, Vittorio Cuciniello, la funzionaria della Soprintendenza Abap per l'area metropolitana di Napoli, Brunella Como, il coordinatore del Distretto Sarnese Vesuviano dell'Ente Idrico Campano, Raffaele Coppola, e il presidente dell'Ente Idrico Campano, Luca Mascolo. "Questo traguardo è stato reso possibile grazie alla sinergia tra la nostra amministrazione comunale, la Regione Campania, l'Ente Idrico Campano e Gori - ha sottolineato il sindaco di Sorrento -.

Un grazie ai miei concittadini che hanno sopportato in questi anni, con grande senso di responsabilità, i disagi legati ai cantieri. Abbiamo raggiunto l'obiettivo di liberare Marina Grande, uno dei borghi probabilmente più belli d'Italia, imprigionata dagli anni 50 in una geografia dei luoghi che non le apparteneva. A noi, ora, il compito di progettare, attraverso la rifunzionalizzazione degli spazi, la strada per un definitivo rilancio, per la vivibilità dell'area e per il benessere dei suoi abitanti".